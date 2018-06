Demi Lovato se rompe durante su concierto al confesar su recaída en el alcohol

La vida de las ‘niñas Disney’ tras salir al mundo real no es en todas las ocasiones un camino de flores. Miley Cyrus, Lindsay Lohan, Vanessa Hudgens… todas ellas se cargaron su fama de ‘chicas buenas’ cuando comenzaron sus carreras en solitario.

Demi Lovato es otro ejemplo. La cantante y actriz nos sorprendió a todos cuando nos enteramos hace años de que había sido llevada a una clínica de rehabilitación por sus problemas emocionales y de adicción.

La joven parecía haber conseguido deshacerse de su pasado con las drogas e incluso hace unos meses mostraba orgullosa en sus redes sociales que había ganado peso tras superar su trastorno de alimentación. Pero lo cierto es que en las últimas horas Demi ha vuelto a ser noticia.

La semana pasada Demi confesaba mediante su nuevo single Sober (Sobria) que había tenido una recaída en el alcohol. En la letra de la canción podemos leer: “Siento estar en este punto otra vez, prometo lograr ayuda. No era mi intención. Lo siento por mí misma”.

El pasado domingo en Lisboa, la cantante vivió uno de los conciertos más duros de su carrera y es que era la primera vez que interpretaba en directo Sober. Durante la actuación, Demi no pudo reprimir la emoción y se echó a llorar.

Tonight I took the stage, a new person with a new life. Thank you to everyone who has supported me throughout this journey. It will never be forgotten ❤️ @rockinriolisboa pic.twitter.com/cv51ssaqu4

— Demi Lovato (@ddlovato) 24 de junio de 2018