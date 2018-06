Edurne sale en defensa de su novio David De Gea

Edurne ha sido una de las invitadas a la fiesta de la revista Harper’s Bazar celebrada anoche en Madrid, mientras su novio David De Gea se encuentra con la Selección Española de Fútbol en el Mundial de Rusia 2018 y la cantante quiso demostrar una vez más su apoyo incondicional.

Pese a las críticas que ha recibido el centrocampista, la compositora ha comentado que defiende a De Gea y ha dejado de lado las valoraciones negativas que han tenido sobre él: “Al final a las críticas hay que darle la importancia justa y necesaria. Los que conocemos a David sabemos por qué está ahí y lo profesional que es”.

Edurne, además, ha recalcado lo buen jugador que es: “Para mí es el mejor portero del mundo. Los que entienden dicen que es uno de los tres mejores. No hay más que decir”.

La finalista de la cuarta edición de Operación Triunfo es una gran seguidora de la Selección y no se pierde ningún partido: “Apoyo cada partido de la Selección a muerte. Vivo cada partido con nervios”.

Edurne es un gran talismán para el portero y no ha dudado cuando le hemos preguntado si asistirá a Rusia para apoyarle más de cerca: “Voy a ir a Rusia, pero no voy a decir cuando”. Además nos ha desvelado que es una persona muy familiar y que si puede irá con toda su familia para allá.

Sobre como se encuentra su pareja en estos momentos de tanta tensión y nervios por conseguir su segundo Mundial, ha explicado que De Gea está “tranquilo, concentrado, contento y feliz”.

Edurne se sumará a la serie de La Que Se Avecina en su undécima temporada, para hacer un pequeño papel siendo la nueva camarera del mítico bar “Max and Henry”. La cantante ha disfrutado de su paso por las pantallas y ha dado las gracias por la experiencia: “Veréis a una Edurne diferente. Ha sido todo un reto para mí. Agradecer al equipo, a los compañeros y a Laura Caballero. Me lo he pasado bomba. Los envidio porque cada día allí es una aventura”.