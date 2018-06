El ‘Aquarius’ descarta viajar a España y reclama a las autoridades italianas una solución

El buque ‘Aquarius’, en el que viajan más de 600 personas abandonadas a su suerte en el Mediterráneo, descarta viajar a España por la inseguridad que generaría un viaje de entre tres y cinco días hasta Valencia.

Tanto la ONG SOS Méditerranée como Médicos Sin Fronteras (MSF) han confirmado que se descarta la opción de Valencia, tal y como había ofrecido el Gobierno de Pedro Sánchez, por la inseguridad de un viaje tan largo y debido al empeoramiento del tiempo.

“Es responsabilidad de las autoridades marítimas italianas encontrar una solución rápida y segura para las 629 personas a bordo del ‘Aquarius'”, ha subrayado SOS Mediterranée. La organización ha destacado que Salvamento Marítimo español propuso acoger al buque en Valencia, “pero llegar a España llevaría varios días”. “Con 629 personas a bordo y el clima empeorando, la situación podría volverse crítica”, ha advertido. “La prioridad debe seguir siendo la seguridad de todos los sobrevivientes”, ha apostillado.

Tras valorar “muy positivamente” el gesto del Gobierno español, ambas ONG han recordado que con 629 personas a bordo y el deterioro previsto en las condiciones meteorológicas podrían llevar a “una situación crítica” en el trayecto hasta Valencia, a 1.300 kilómetros de distancia.

#LIVE from #Aquarius: Weather forecast for the next few days over the potential route to Spain. Waves of over two meters. Taking an overcrowded ship through this is a -crazy idea-according to teams onboard. pic.twitter.com/OYqKjaTwEl

— Anelise Borges (@AnneliseBorges) 11 de junio de 2018