El Cabildo defiende que el balneario de la Fuente Santa será viable económicamente sin hotel

El Cabildo palmero defenderá que el balneario de la Fuente Santa, para cuya ejecución se está negociando ya la compra de unos 6.500 metros cuadrados de terreno dentro del espacio del Monumento Natural de Los Volcanes de Teneguía, será rentable economicamente sin establecimiento hotelero asociado a la isntalación. Esta viabilidad económica, argumentada en base a una gestión “autosuficiente” de la futura construcción, es parte fundamental en la respuesta que los servicios jurídicos de la institución dan a parte de la alegación presentada por la entidad Termalismo La Palma al documento de revisión de las normas de conservación de este monumento natural y en el marco de un proceso imprescindible para asegurar el aprovechamiento de las aguas termales del emblemático manantial.

El consejero de Planificación del Cabildo palmero, Gonzalo Pascual, detalló que “además de esta alegación de Termalismo La Palma, tenemos en cuenta lo que recoge la normativa vigente a la hora de valorar la construcción de este tipo de instalaciones”. Esa normativa, la Ley de Espacios Protegidos de Canarias y con posterioridad a la que se refiere el consejero, “recoge que para dar viabiidad económica a esa inversión se podrá contemplar una instalación alojativa asociada”. Pone el énfasis en la alternativa que plantea la propia normativa, que no obliga a la instalación de plazas alojativas asociadas al proyecto, sino que lo expone como posibilidad. Es por eso que desde el Cabildo ha recabado un informe “de la empresa con mayor prestigio en la construcción y gestión de balnearios”.

El estudio, en manos ya del Cabildo, recoge según explica el responsable del área de Planificación que “el balneario se puede autofinanciar por si mismo en un escenario de gestión pública y con expectativas conservadoras”. Esas perspectivas incorporan una media de 300.000 turistas que pueden acceder cada año a la Isla, con una media de pernoctaciones de cinco días y con al menos una visita en al futuro balenario durante su estancia en la Isla. El consejero plantea en su defensa de este modelo de balneario de la Fuente Santa sin hotel ni alojamientos turísticos asociados a la instalación afirmando que “si el balneario se puede autofinanciar y no es necesario crear mayor impacto por qué vamos a apostar por esa opción, mucho menos teniendo en cuenta que estamos en un espacio natural protegido, un hotel se puede hacer dentro, fuera o próximo al espacio natural y en este caso no es estrictamente necesario que se pueda hacer dentro para dar viabilidad al balneario”.

Este cambio de planteamiento será motivo más que suficiente para que la modificación de las normas de conservación del Monumento Natural de los Volcánes de Teneguía salgan de nuevo a exposicón pública para “escuchar” los argumentos que se planteen y, una vez analizados, ser o no tenidos en cuenta. Lo que ya no está en discusión, recuerda el consejero de Planficiación en cuanto a las alegaciones, es que “el balneario va en el punto de surgencia, no va en ningun otro lugar y en base al proyecto aprobado por todas las fuerzas políticas del Cabildo de La Palma”.