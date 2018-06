El Cabildo de Tenerife activa el proceso para nombrar a la Virgen de Candelaria presidenta de honor

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes por 15 votos a favor y 11 en contra, el inicio de la tramitación que debe concluir con el nombramiento de la Virgen de Canaria como ‘Presidenta Honoraria y Perpetua’ de la corporación.

El director insular de Cultura, José Luis Rivero, ha comentado que la Virgen de Candelaria impregna la cultura popular, el arte o la música de la islas, ha negado motivaciones electorales, y la reivindicado también como ejemplo de “sincretismo” religioso.

Además, ha apuntado que esta distinción “no es una cosa del pasado”, ya que se ha dado en muchos municipios de España, el último en Cádiz, en 2017, y no tiene ninguna afinidad política, sino más bien “honrar” a las personas que tienen fe.

Rivero ha admitido que, personalmente, no tiene convicciones religiosas pero siente “admiración” por las personas que creen en la Virgen, resaltando no obstante, que este nombramiento no afectará a la toma de decisiones de la corporación debido a la aconfesionalidad del Estado.

“Esto no significa persignarnos al entrar en el salón de Plenos o que la Virgen nos levante los reparos”, ha ironizado, señalando que ahora se constituirá una comisión de seguimiento que tutelará todo el proceso, que puede coincidir con la visita de la virgen a Santa Cruz de Tenerife y La Laguna en el mes de octubre.

El portavoz de Podemos, Fernando Sabaté, ha criticado el afán electoralista de CC por impulsar este expediente, subrayando que “nadie” discute la “popularidad y carga histórica y cultural” de la Virgen, pero entiende que debe estar reservada a determinados “espacios” como los museos, las iglesias o las festividades.

En ese sentido, ha animado al Cabildo a mantener en buen estado los caminos de peregrinación o ayudar a la investigación y edición de libros, pero “esto es otra cosa”, darle el rango de presidenta de la institución cuando los “valores compartidos” de la sociedad son la democracia y el estado social.

En su opinión, colocar este tema “en el centro” del discurso político coloca a CC “en el mismo nivel de populismo” de la extrema derecha que está repuntando en diversos países de Europa.

EL PSOE ALUDE A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

El consejero de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, ha anunciado su voto en contra a la propuesta y al mismo tiempo, ha dejado “libertad de conciencia” a todos los consejeros de su grupo, en base a la aconfesionalidad de España.

Ha tildado la propuesta de “extemporánea” pese a que haya muchas alcaldesas perpetuas en muchos pueblos pero “lo hecho hecho está y hay que seguir avanzando en las libertades”, respetando las decisiones de cada uno.

“Yo votaré que no. En el siglo XXI los estados modernos deben imperar, y gobernamos para todos, independientemente de las creencias, ideologías o sexo”, ha indicado.