El CD Tenerife cede a Brian Martín

El CD Tenerife comunicó en la tarde de ayer al canterano Brian Martín que jugará cedido la próxima temporada en otro equipo para que pueda “continuar con su proyección deportiva”.

El joven delantero fue el que destapó la noticia con una publicación en su perfil de Instagram. “Pensé que este día llegaría más tarde o incluso no llegaría”, expresó el ariete en la mencionada red social. “Hoy es uno de los días más difíciles, pero sé que esto me ayudará en todo. Me marcho, pero seguro que nuestros caminos se volverán a juntar. Muchísimas gracias CD Tenerife”, prosiguió. Estas palabras sonaron a una despedida definitiva, pero la propia entidad se encargó de aclarar este aspecto.

A través de Twitter, el club, que previamente no lo había incluido entre los canteranos que realizarán la pretemporada con los mayores a partir del 12 de julio, expuso que el jugador será cedido para seguir progresando y creciendo como jugador: “El CD Tenerife le ha comunicado este martes al jugador del área fútbol base Brian Martín que será cedido la próxima temporada para continuar con su proyección deportiva”. El futbolista también se encargó de recordar que ha pasado siete años en el conjunto blanquiazul que le han permitido “crecido tanto deportivamente”, por lo que agradeció la ayuda que ha recibido de todas las personas que han intervenido en este proceso de formación.

El jugador indicó igualmente que con el CD Tenerife cumplió “un sueño” y que afronta una nueva etapa “para seguir cumpliendo muchos más”. Brian tiene en su haber los 13 partidos disputado con el CD Tenerife durante la campaña 2017-2018, seis de ellos como titular, entre Liga 1/2/3 y Copa del Rey, además de los dos goles anotados en el llamado torneo del KO. En el segundo tramo del campeonato reforzó a la delantera del equipo filial en la lucha por el ascenso a Segunda División B, que al final se vio truncado en la segunda eliminatoria.