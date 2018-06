El ‘rent a car’ tacha de “bomba populista” la propuesta de Carlos Alonso

Los empresarios del rent a car convocaron ayer una rueda de prensa para dejar bien clara su posición frente a la propuesta del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), de poner una tasa a los coches de alquiler en las Islas para favorecer que disminuya la contaminación y la congestión del tráfico. En línea con lo que ya habían adelantado a este periódico, los presidentes de la Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias (Apeca), Juan Antonio Jiménez, y de la federación de importadores y concesionarios de Canarias (Fredica), Rafael Pombriego, calificaron la medida de Alonso de “una bomba” y “populista”, “propia de un iluminado”, e insistieron en que el sector “ya está suficientemente gravado con el 13,5%, el doble que el resto del sector turístico, cuyo IGIC es del 7%”.

Los empresarios, que estuvieron acompañados por Luis Durango, gerente de Apeca, y José María Pérez, en representación de la CEOE-Tenerife, que apoya al sector, insisten en que los argumentos de Alonso se caen por su propio peso, puesto que los vehículos de alquiler “son los que menos contaminan”, ya que la flota se renueva con frecuencia (cada 3 o 4 años), y apenas tienen incidencia en los atascos, porque no representan más del 8% del total del parque móvil de las Islas. Además, no suelen estar en la carretera a primera hora, que es cuando hay más afluencia de turismos.

En lo que sí están de acuerdo es en la apuesta del presidente del Cabildo de bajar la fiscalidad, incluso a tipo cero, a los coches eléctricos, pero aseguran que para ello hay que dotar a la Isla de infraestructuras y puntos de recarga. “Se trata de una utopía, porque no hay proyecto alguno para establecer puntos de recarga en todas las islas”.

La idea de Alonso es gravar con tres euros al día el uso del coche de alquiler, y aprobar dicha propuesta, que parte de Podemos, mañana en el pleno de la Corporación insular. De aprobarse, se enviará a la Federación Canaria de Islas (Fecai) para que la estudie y luego la envíe al Parlamento de Canarias.

Jiménez explicó que serán unas 200 pequeñas empresas las que se verán afectadas por esta medida que no solo implica al turista, sino también a los residentes que utilicen este tipo de vehículos. Recordó que “Canarias no se concibe sin los coches de alquiler, porque muchas zonas rurales viven gracias a que los turistas llegan con coche, porque el transporte público no funciona”.

Rafael Pombriego aseguró que Carlos Alonso soltó “una bomba” sin tener en cuenta las dificultades del sector, que, afirmó, “hace muchos esfuerzos para renovar el parque móvil y paga un IGIC del 13,5%”.

El presidente de Fredica criticó que Alonso se “atreva” a imponer una tasa a los rent a car, pero no tenga “la valentía de hacerlo con el sector de la hostelería”, y lo tachó de “irresponsable político al no analizar ni informar de una medida como esta al sector afectado, al que ni ha llamado para decirnos en qué consiste”.

Luis Durango, gerente de Apeca, se mostró muy “preocupado” por la imagen que esta tasa pueda dar al turista, “porque aunque paguemos cuando nos vamos fuera de la Isla, a nadie le hace gracia desembolsar 3 o 4 euros al día de más”.

“Es importante vincular esta medida a la tasa a los hoteles”

Desde Nueva Canarias (NC) y Podemos en el Parlamento aplaudieron la propuesta de Carlos Alonso, pero indicaron que lo importante es analizar cómo se recauda y a qué se destina. El diputado de NC, Román Rodríguez, vio factible que el debate de esta tasa se una al de la ecotasa y espera que a finales de verano se debata junto con su propuesta en el Parlamento. El PP ya indicó que no está por la labor de una subida impositiva; y la portavoz del Grupo Socialista, Josefa Mesa, apoya que se inste tanto a la Fecai como al Gobierno regional a que, a través de una comisión de trabajo, se analice la movilidad y la fiscalidad n