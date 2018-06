El tinerfeño Pedro Rodríguez se reunió con las empresas que colaboran con su Fundación

Aprovechando su estancia en la isla, el futbolista Pedro Rodríguez se reunió este viernes con los patrocinadores y colaboradores de su Fundación, en el restaurante La Torre del Mirador, en Adeje. Pedro Rodríguez agradeció el esfuerzo que están realizando todas estas entidades para que los proyectos de la Fundación puedan seguir adelante. “Es una ilusión reunir un año más a patrocinadores y colaboradores que hacen posible esta Fundación. Ellos forman una parte muy importante de lo que es nuestro proyecto. Con la Fundación tenemos una gran oportunidad de poder ayudar a los niños que más lo necesitan. Ellos son el futuro y lo que intentamos es que tengan la oportunidad y las posibilidades que los menores se merecen. Oportunidades que a lo mejor no tienen por falta de materiales, alimentación, integración en la sociedad…”

Son ya cuatro años de la Fundación

El futbolista recalcó la importancia y el gran trabajo de los patrocinadores y colaboradores para haber podido llegar en estos años hasta donde ha llegado la Fundación. ”Ya hemos hecho varios proyectos y la verdad es que sin la ayuda de personas como nuestros patrocinadores (como por ejemplo los del Restaurante El Mirador) no podríamos haber ayudado a tanta gente. Es una alegría para nosotros y una ilusión poder, a través de estas personas llegar a todos los ámbitos a los que llegamos. Además cada uno de ellos reúne los valores de la Fundación que no es otro que ayudar a las familias y sobre todo a los niños en situaciones más desfavorecidas. Empezamos hace unos años de manera pionera y poco a poco hemos construido este proyecto, son ya cuatro años donde hemos hecho numerosos eventos, numerosas obras sociales y lo que tenemos en mente es seguir creciendo, ayudando… y para eso es muy importante reunirlos a todos, para mantener una buena sintonía.”

Vacaciones en la isla

El futbolista tinerfeño ha aprovechado su no convocatoria en este Mundial para estar más tiempo en la isla. ”Este año he podido asistir a todos los campus. Al no asistir al Mundial he aprovechado para estar con los niños, la familia y, amigos, que a veces hace falta y además me gusta, sobre todo para poder desconectar antes de comenzar la nueva temporada, que al final en Inglaterra se hace muy larga porque no hay parón navideño y eso hace que cuando empiezo no pare hasta el próximo verano. Por lo que me ha venido bien sobre todo para sentir más cerca la Fundación que para mí es muy importante.”

Futuro de la Fundación

De cara a los próximos meses y una vez finalicen los campus de verano, “empezaremos en septiembre con la recogida de material escolar, en navidad con la recogida de juguetes, a parte de todos los eventos que tenemos en todos los diferentes supermercados, donaciones que siempre hacemos con el hospital pediátrico del sur y el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Siempre que podemos aportar nuestro granito de arena estamos ahí y bueno seguimos con proyectos que van avanzando. Hemos ido también a La Palma, a hacer una master class y la verdad es que se portaron muy bien con nosotros. En conclusión; no paramos. Para nosotros la Fundación sigue creciendo y vamos ayudando a más gente que es lo que queremos y esperemos que los próximos años también podamos seguir realizando obras sociales fuertes, que es lo que realmente queremos.”

Mundial: “Estoy viendo bien a España”

También, ha aprovechado esta cita para hablar del Mundial de Rusia. “Lo estoy viendo bien, es evidente que un Mundial siempre es complicado, todos los partidos son difíciles. El objetivos principal lo han conseguido, que es pasar como primeros de grupo. Ahora, es verdad, que le toca una Selección que le va a ser difícil por todo lo que genera jugar en su campo, con su afición, con su gente… además Rusia ha empezado muy fuerte, de manera muy buena y sólida, por lo que yo creo que va a ser un partido muy disputado y muy difícil, como es en general en el mundial. Son partidos de vida y muerte y va a ser difícil que cada partido puedas avanzar pero a nuestra Selección la estoy viendo bien en líneas generales. Es uno de los principales favoritos, el grupo también que le ha tocado es bastante favorable, asequible entre comillas, pero bueno siempre hay huesos y será difícil llegar hasta la final.”

El Var

En cuanto a la polémica del var “sabemos que el var ralentiza los partidos pero es verdad que después funciona bien. Nosotros lo probamos también en PREMIER muchas veces y funcionaba bien, lo único que es cierto que la gente se desespera un poco con la espera hasta que toman la decisión. Los jugadores en el campo están viviendo momentos de mucha tensión que entonces con la espera a veces genera crispación con el árbitro. Pero bueno a partir de ahí, yo creo que es bueno porque de hecho cambia los resultados, como se vio el otro día con España que al principio le anularon el gol y luego lo dieron. Ejemplo de que te puede cambiar el resultado por lo que es bueno que el var esté.”