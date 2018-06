El vídeo de Tenerife de la influenciadora Marina Comes gana el ‘Premio Viajero’ de American Express

Un vídeo de la isla titulado ‘Lighting Tenerife’, realizado por la influencer nacional Marina Comes, se ha alzado con el galardón Premio Viajero AMEX de American Express.

La pieza competía junto con otros cinco destinos españoles en un concurso que reconoce al mejor influencer digital español por su capacidad para transmitir la mejor experiencia de viajes, y ha contado con la colaboración de Turismo de Tenerife.

11.2k Likes, 885 Comments – MARINA COMES (@marinacomes) on Instagram: “Sunsets that colour your dreams✨ ✔️🇪🇸 Parece que lo que más os ha gustado de mi viaje por Tenerife…”