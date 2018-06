Erick Morillo protagoniza la primera entrega del Lagoon Party en el Hard Rock Hotel

Las instalaciones del Hard Rock Hotel, en el número 300 de la Avenida de Adeje, acogerá este próximo sábado la primera entrega del Lagoon Party, un nuevo concepto para los amantes de la música de baile que llega a Tenerife bajo el sello de Arona Summer Festival y tendrá también como escenario las piscinas del recinto sureño. Para esta jornada de estreno (el proyecto constará de total nueve sesiones), la organización ha contado como cabeza de cartel con la estrella internacional Erick Morillo.

La cita dará comienzo a partir de las 12:00 horas (hasta el anochecer) y en ella participarán también los dj Arxip, Leon Cormack, Jacobo Padilla, González y 8Smile. Las entradas se pueden adquirir al precio de 25 euros a través de la página web www.lagoonpartytenerife.com .

Erick Morillo es uno los nombres más reconocidos e internaciones de la música electrónica. Aunque de origen colombiano, se le reconoce como uno de los djs americanos más solicitados del mercado house, con una presencia también destacada en los mejores años de la potente escena veraniega de Ibiza.

Gracias a su amigo Marc Anthony, y a su colaboración con Louie Vega y Kenny “Dope” Gonzalez en el tema Ride On The Rhythm, Morillo empezó a ser conocido en el circuito americano de música house. Las producciones junto a Louie Vega y Gonzalez, cada vez fueron más y mejores. Su mayor éxito lo consiguió bajo el seudónimo de Reel 2 Reel, y el tema I Like To Move It le hizo popular en el mundo entero. Desde entonces, se mantenido entre los dj con más pujanza internacional.