Este rescate de una tortuga en Las Caletillas te ayudará a recuperar la fe en la Humanidad

Porque “no todos los héroes llevan capa”, nos hacemos eco del emotivo rescate de una tortuga atrapada en unas redes que varios jóvenes llevaron a cabo ayer en la playa de Punta Larga en Las Caletillas, en el municipio tinerfeño de Candelaria.

La cuenta de Instagram porpocoquehagamos ha publicado hace unas horas este vídeo, de apenas 10 segundos, en el que puede verse como varios jóvenes -dos bañistas, un submarinista y un socorrista de Cruz Roja- trabajaban conjuntamente y con rapidez para rescatar del mar una tortuga para, en las escaleras de uno de los accesos a la playa, cortar las redes que la mantenían atrapada y que, sin duda, hubieran acabado por matarla.

APLAUSO GENERAL AL RESCATE DE UNA TORTUGA EN LAS CALETILLAS

La acción ha sido enormemente aplaudida no solo entre los comentarios de la publicación en esta cuenta, sino también en las de dos de sus protagonistas, Darío y Alexis, que han compartido fotos del rescate recordándonos a todos que “La basura tiene un lugar, te pedimos que no sea la playa” y que, además, “Una vida es una vida, da igual la especie”. Lamentablemente no se trata de un caso aislado, sino que sucede con mucha frecuencia, sin ir más lejos, hace unos días en la zona de Las Galletas, como escribe en los comentarios el amigo Víctor Núñez, otro amante de los océanos que ya ha protagonizado varias historias de éxito en este periódico.

Comentarios como “por mas gente así que no dude de salvar la vida de un ser vivo y ojalá muchas mas la gente que se preocupe de cuidar nuestro entorno” y “Ver que gente salva la vida de un ser vivo es algo que te llena de orgullo” nos recuerdan la grandeza de algunos gestos en apariencia pequeños. No deja de parecernos asombroso como una nueva generación de jóvenes canarios lucha con todas sus fuerzas por mantener a salvo los océanos, a las especies que los habitan y, en general, al medio ambiente y al planeta. Por el infatigable trabajo de la gente detrás de cuentas y colectivos como ‘porpocoquehagmos’ u ‘oceanolimpiotenerife‘, y por lo que clama Darío, “Que las acciones de conservación no caigan en saco roto, POR UN OCEANO MAS LIMPIO!! [sic]”, creemos sinceramente que esta heroica acción tiene que servir de ejemplo a muchos otros y ayudarnos a tomar conciencia de que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia.