La policía moral iraní le recrimina su aspecto y ella las patea

El vídeo muestra el momento en que una mujer lucha contra la rigurosa Policía de Moralidad de Irán después de que tres de sus integrantes se enfrentaran a ella por la manera en que iba vestida.

La mujer, no identificada, fue grabada por las cámaras de la estación de metro Darzaveh Zowlat en Teherán, Irán, haciendo frente a un grupo de agentes. En las imágenes puede verse como patea a una de las tres oficiales, que usan hijab, después de que estas le recriminaran su forma de vestir occidental.

این سه مامور #گشت_ارشاد چند بار مزاحم این زن شدن، زن هم خشمگین شد با لگد آنها را از خود دور کرد خشم چهل ساله#دوربین_ما_اسلحه_ما

This woman had enough of morality police see how she kicked them away. We are tired of being told what to wear we are fed up with compulsory hijab pic.twitter.com/Xi3zSKLYqt

— masih alinejad (@AlinejadMasih) 10 de junio de 2018