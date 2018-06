‘La saga jurásica’: en las entrañas de los dinosaurios

La magia del cine hizo que en 1993 muchos niños (y no menos adultos) nos interesáramos por los dinosaurios gracias a Jurassic Park, dirigida por el gran Steven Spielberg y basada en la novela homónima de Michael Crichton. Y también, por qué no, nos creímos que en un futuro cercano se podrían clonar dinosaurios partiendo de una gotita de sangre sacada de un mosquito atrapado en ámbar.

Con la excusa del estreno de la quinta película de la saga este fin de semana, titulada Jurassic World: el reino caído y, para más inri, dirigida por el español J. A. Bayona, hemos hablado con el que seguramente sea el tinerfeño que más sabe sobre esta franquicia, Jorge Fonte, que además acaba de publicar su último libro: La saga jurásica (Editorial Dolmen). “La primera Jurassic Park me cogió en la universidad, dentro del Aula de Cine. Además, aquel fue un momento de efervescencia cinematográfica y aquella fue una película sumamente impactante, bien hecha y creíble”, cuenta Fonte.

La importancia de esta saga en el mundo del cine está más que demostrada. La primera entrega revolucionó por completo el cine de ciencia ficción y fantasía gracias a la unificación de los tres métodos de animación con efectos especiales que existían en aquella época: el stop motion, los animatronic y la tecnología digital. “Spielberg fue muy inteligente. En 1993 revolucionó por completo el cine. Abrió un campo enorme en los efectos visuales, además de que es una película de aventuras excepcional”, afirma.

En cuanto a la evolución de la saga, Jorge Fonte apunta que ha ido in crescendo a lo largo de los años en cuanto a nivel técnico. “A medida que han ido pasando los años, ha avanzado la tecnología digital, con lo cual la calidad de los efectos visuales cada vez es más impresionante e impactante. Poco tiene que ver la película que se estrenó ayer (por este jueves) a efectos visuales con la que se estrenó hace más de 20 años”.

Pero precisamente la protagonizada por Sam Neill, Laura Dern, el carismático Jeff Goldblum y el fallecido Richard Attenborough, aportó un avance importante para encumbrar este tipo de películas que ahora acaparan los cines. “Piratas del Caribe, Transformers o todas las de superhéroes se nutren y existen gracias al avance tecnológico digital. La saga jurásica estaba esperando este momento para volver”. Y además, de la mano de Spielberg, al cual se echó mucho de menos en Jurassic Park 3. “La tercera película mostraba bastantes carencias técnicas y ya no estaba Spielberg detrás. Quieras o no, Spielberg no es solo que sepa hacer buenas películas de aventuras, sino que tiene un componente que sabe jugar con las emociones del espectador como nadie. Se nota en las dos primeras, se perdió bastante en la tercera, se recuperó algo en Jurassic World y ahora, la de Bayona, ha bebido mucho de lo que fue la primera de la saga”, resume Fonte.

Preguntado por la relevancia de que Spielberg haya elegido al director español, Jorge resalta que “es valorar a un artista más allá de su nacionalidad, y eso es muy bueno”, señala. El director estadounidense “es muy inteligente, y más aún cinematográficamente hablando. Bayona tiene una capacidad visual que va muy acorde con las características de la saga. Se arriesgó y acertó”. Y vaya si acertó, porque Fonte salió del cine entusiasmado. “Creo que ha superado a la anterior”.

En España no existía un libro que analizara la saga y, según su autor, “este era un buen momento para sacar una obra que analizara toda la saga y que permitiera al lector y curioso adentrarse en el mundo jurásico antes de ir a ver esta nueva entrega”.