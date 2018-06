“Mi bandera será la igualdad e investigaré a las empresas que discriminan a la mujer”

Recién jubilado como docente, pocos meses después de dejar la Viceconsejería de Empleo del Gobierno de Canarias, tras romperse el pacto CC-PSOE y después de declinar en 2015 presentarse a las elecciones municipales de Güímar, localidad de la que fue alcalde, Rafael Yanes, expresidente del PSOE tinerfeño y exconsejero del Cabildo, accederá de manera oficial este viernes al cargo de Diputado de Común, en sustitución de Jerónimo Saavedra, por un período de cinco años y con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, tras una larga espera.

-A falta de la toma de posesión del viernes, podemos tratarle ya como Diputado del Común, que no es poco con lo que ha pasado en las votaciones.

“En un principio había un acuerdo entre tres partidos políticos que no fraguó, lo que significó un fracaso en aquel momento se tradujo en un acierto al integrarse a todos los grupos parlamentarios en un acuerdo unánime, que no es mérito del Diputado del Común, sino de todos los grupos parlamentarios, llegándose a un acuerdo en todos los órganos colegiados del Parlamento”.

-¿Todo lo acordado antes de febrero se rompió con los acuerdos de CC-PP por la Autoridad Portuaria o por la falta de paridad en los órganos?

“Nos tenemos que quedar con que finalmente ha habido un acuerdo unánime en el Parlamento, con una sola abstención, y ahora lo que toca es trabajar”.

-¿Supongo que nadie puso en duda la idoneidad de usted para ese cargo?

“Eso habría que preguntárselo a ellos, ese apoyo para mí más que una satisfacción es una enorme responsabilidad, porque eso me obliga a esforzarme para que ningún diputado se arrepienta de darme su apoyo”.

-Y a ello contribuyó también la insistencia de su antecesor, Jerónimo Saavedra, en no aguantar ni un minuto más, después de seis años en el cargo.

“Es que es una obligación de los responsables públicos llegar a los acuerdos que sean necesarios. Ahora hay seis grupos políticos en el Parlamento y se prevé que hayan siete dentro de un año. Los partidos tienen que dialogar y llegar a consenso, es una obligación de los nuevos tiempos”.

-Y este retraso en elegir a los tres órganos colegiados ha servido para lograr la paridad que antes no se daba.

“Por un lado, ha logrado la unanimidad y ahora se cumple con la paridad, algo que antes no se cumplía, y podemos decir que bien está lo que bien acaba”.

-¿Hablando de paridad, se entiende que sus adjuntos serán adjuntas, tiene sus nombres?

“Voy a tener tres adjuntos y a mi me gustaría que fueran tres adjuntas, pero si no es posible, serán dos adjuntas y un adjunto para cumplir con la paridad. Serán dos del Partido Popular y una del Partido Socialista”.

-De la gestión de Jerónimo Saavedra se puso en énfasis en el elevado número de asesores. ¿Usted va a contar con un número similar?

“El Diputado del Común tienen 12 técnicos, en el caso de Canarias, licenciados en Derecho que son los que elaboran los informes de las quejas que se reciben. La Administración no ha querido nombrar esas 12 plazas y cada vez que entra un Diputado del Común tiene que nombrar esos 12 asesores, aunque en otras comunidades autónomas los hay que nombran a todos, desde el conserje al secretario general”.

-Ha hablado usted de transparencia, objetividad e independencia, ¿pero qué otros objetivos perseguirá en su gestión?

“La bandera de mi mandato va a ser la igualdad. La sociedad no puede marginar a la mitad de sus miembros, a las mujeres. El Diputado del Común, además de recibir las quejas, va a hacer gestiones a iniciativa propia. El Diputado del Común va a investigar si las empresas que la administración contrata discriminan o no a la mujer, y si es así, le haremos saber que está siendo incoherente con la igualdad que promulga. También me preocupa la pobreza infantil y la pobreza en las personas, cuando hay estudios que hablan de hasta un porcentaje del 40%. Nuestro país es el que más ha crecido en desigualdad. A la puerta del Diputado del Común no vienen los poderosos, vienen los pobres”.

-Usted es profesor, ¿no estaría bien que se enseñaran en las escuelas cuáles son y para qué sirven nuestras instituciones?

“Tiene razón. Cuando me designaron para el cargo me llamaron muchos amigos para preguntarle qué es eso del Diputado del Común. Tenemos que dar a conocer la institución, que cualquier persona se puede dirigir a cualquiera de nuestras oficinas en las siete islas, mientras no sea conflictos entre particulares o procesos judiciales”.

-Usted es sanchista. ¿Estará orgullloso de verle presidente?

“Cuando era socialista, tuve que renunciar para aceptar este cargo, aposté por Pedro Sánchez y es una satisfacción verle presidente. Ahora estoy en el puesto más bonito al que puede aspirar un político”.

-Eso mismo me decía que cuando era alcalde de Güímar…

“Sí, también es verdad. Hasta ahora siempre había dicho que el puesto más bonito era ser alcalde de mi pueblo, pero ahora pretendo ser el alcalde de los todos los ciudadanos de Canarias y me gustaría que dentro de cinco años cuando deje el cargo me recuerden, no como alcalde o Diputado del Común, sino como una buena persona”.