Monedero, a Sáenz de Santamaría en un vídeo: “Me alegro de que os vayáis”

Uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, se ha acercado este viernes en el patio del Congreso a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, para dejarle claro lo bien que ha recibido la salida del PP del Ejecutivo.

“Me alegro de que os vayáis”, le ha espetado Monedero ante las cámaras de televisión, mientras la tenía cogida por los hombros. “A mi no me alegra que lleguéis, pero esto es la democracia”, le ha respondido la hasta ahora ‘número dos’ del Gobierno.

Este episodio ha tenido lugar después de que el fundador de Podemos celebrara el éxito de la moción de censura de Pedro Sánchez con parte del medio centenar de personas que se ha congregado frente al Congreso coincidiendo con la votación que ha tenido lugar en el Hemiciclo.

ILEGALIZAR AL PP

Tras mostrar su satisfacción por el hecho de haber demostrado que se podía desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa, Monedero ha subrayado que ahora, “lo mejor que le puede pasar al PP es que un juez le aplique la Ley de Partidos, lo ilegalice y tenga que empezar de nuevo”.

Además, según su pronóstico, si Rajoy deja el liderazgo del PP, le ocurrirá como a la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez. “Tienen una papeleta complicada porque, si se va Rajoy, el PP se descompone como le pasó a la UCD. Ya hay ratas abandonando el barco y Ciudadanos está muy dispuesto a aceptar a cualquiera que se pase, como ha ocurrido en Jaén, Vigo o Alicante, donde la gente de Zaplana se está pasando en pleno a Ciudadanos”, ha añadido Monedero.

En su opinión, “es bastante probable que se produzca una implosión del PP”. “Allá ellos cómo resuelven las cosas, pero les va a pasar como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, que a todos los que ponen están en incursos en casos de corrupción”, ha agregado.

Por otra parte, Monedero ha aprovechado para reprochar al Rey que en su día encargara formar Gobierno a Rajoy sabiendo ya que el “PP era un partido corrupto”. “Seguramente la decisión que tomó en su momento el Rey de apuntalar al pp no ha ayudado así que me permito humildemente decirle a Felipe VI que sea más cuidadoso con sus apoyos y no vuelva a cometer el error de apuntalar a un pp corrupto”, ha concluido.