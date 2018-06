Nadar para ‘olvidar’ los problemas

La sensación dentro de la sección de natación del Ademi Tenerife es de hastío e incertidumbre, algo que contrasta con las enormes ganas de lanzarse al agua que tienen los deportistas que, gracias a sus becas, ahorros o llevando a cabo un esfuerzo económico, comenzarán a competir el jueves en las World Series de Berlín.

Inés Rodríguez y Judit Rolo se encuentran ya en la capital alemana para pasar clasificación, Michelle Alonso lo hará directamente en el Europeo de Dublín. En principio, Rodríguez quedó encuadrada en S4, aunque todo se decidirá una vez se lance a la piscina a competir. Alonso, junto a José Luis Guadalupe, viajará esta misma mañana. Vuelo directo a Berlín en compañía de bajo coste teniendo un día para poder descansar antes de que arranque la competición. Allí, minimizar los gastos de manutención sin descuidar, obviamente, que deben seguir una dieta de deportista, para que su rendimiento se vea mermado en ningún momento. La ayuda económica ofrecida por el CN Isora Swim llegó como agua de mayo, un gesto que tienen muy presentes los chicos y chicas del Ademi, agradecidos a la entidad sureña.

Por su parte, José Luis Guadalupe se entrevistó ayer con José Francisco Pérez, director general de Deportes del Gobierno de Canarias. Pérez le transmitió su preocupación ofreciendo, incluso, buscar fórmulas para que aquellos nadadores que tuvieron que quedarse en tierra por cuestiones económicas puedan acudir a las citas pendientes.

El problema es que esta situación, que se viene arrastrando desde hace tiempo, sorprende a algunos de esos deportistas prácticamente en post-temporada o desmotivados, después de que arrojaran la toalla de cara a las Series Mundiales o al Campeonato de España. Los billetes para Berlín se compraron hace 15 días, saliendo el dinero del bolsillo de los deportistas y técnicos, y fue ahí cuando muchos de ellos bajaron los brazos. Entrenar y entrenar para quedarse en tierra. La decepción, aún hoy, es enorme.

¿El futuro? Teniendo en cuenta que las subvenciones han sido abonadas en tiempo y forma según la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, las opciones pasan necesariamente por lograr apoyos privados. La llegada de patrocinadores se hace muy necesaria porque, de no ser así, una de las secciones deportivas más importantes del Ademi y con más relevancia del deporte canario corre serio peligro de desintegrarse. A nadie se le escapa que, ahora mismo, Michelle Alonso y Judit Rolo son las caras y referentes de la sección, que tras ellas se encuentra la figura de José Luis Guadalupe, y que esos tres nombres son reconocidos y valorados tanto a nivel nacional como internacional.

Sin una salida a la vista ni una solución clara que arregle la delicada situación, la intención es poder acabar la temporada, con el Europeo de Dublín de julio como gran objetivo, de la mejor forma posible. El tiempo dirá, pero el futuro se presenta con demasiados nubarrones en el horizonte.

“Desde que me enteré, me puse a disposición de los nadadores; las ayudas se entregaron”

El pasado viernes, tras leer lo publicado por DIARIO DE AVISOS acerca de los problemas económicos que atravesaba la sección de natación del Ademi Tenerife para acudir a los próximos campeonatos, José Francisco Pérez, director general de Deportes del Gobierno de Canarias, brindó su ayuda a José Luis Guadalupe, entrenador de la entidad y de sus referentes: Michelle Alonso y Judit Rolo.

“Le he comentado que me comprometía a conseguir que todos los nadadores que se quedaron fuera pudieran, finalmente, acudir”, reconocía Pérez ayer, tras acabar la reunión que mantenía con el propio Guadalupe.

José Francisco Pérez señalaba que es “una lástima” que esa situación se produjera, además de desvelar que no existen retrasos en el pago de las subvenciones del Gobierno a los deportistas: “Como siempre, hay una Ley de Subvenciones con unos tiempos estipulados que hay que cumplir, eso lo saben todos los presidentes de todos los clubes de Canarias, como también saben que hemos pasado de 500.000 euros que dábamos en 2015 a 1.800.000 euros, por lo que, y ahí no me meto, cada uno sabrá sus cuentas, pero nosotros más no podemos que hacer, porque trabajamos, por ejemplo, para que las siete subvenciones que tenemos abiertas sean resueltas cuanto antes. Para ello tenemos a cinco técnicos, que no pueden más y trabajan a destajo”.

El director general de Deportes indicó no sorprenderse porque se haya hablado de retrasos en el pago de las subvenciones, porque lo “realmente preocupante” de este caso es la situación de los nadadores y entrenadores del Ademi respecto a poder participar en sus competiciones: “Soy muy claro. El pasado viernes, cuando leí lo que ocurría, llamé a José Luis Guadalupe para verme cuanto antes con él. A mí no me preocupa lo que piense el resto, sino que los deportistas a los que queremos ayudar se vean perjudicados”.

Con las subvenciones resueltas, con un proceso para la aprobación de las mismas “conocido por todos”, José Francisco Pérez reiteraba su apoyo a los nadadores, desvelando que le pidió a José Luis Guadalupe que “valorara” si “técnicamente” sería posible que los deportistas que, al no poder costearse sus desplazamientos, no viajaran en un primer momento lo hicieran posteriormente: “Se lo transmití para tratar de buscar alguna opción, pero la solución que todos sabemos es que usted va a un campeonato y presenta la documentación cuando el plazo está abierto. Aportamos más de lo que está correspondiendo por el Consejo Superior de Deportes porque hemos llegado a un acuerdo, que con los recientes cambios políticos no sabremos si podremos mantener, para que los deportistas canarios no estén tan lejos de la Península”.

Pérez destacó la “gran sintonía” con José Luis Guadalupe recalcando que los deportistas adaptado son “un referente claro”. “Son un ejemplo claro para la sociedad”, finalizó el director general de Deportes.

“Me apena que no puedan acudir a Berlín todos mis compañeros por falta de dinero”

Michelle Alonso, referente mundial de la natación adaptada, vive con preocupación los últimos acontecimientos en torno a los problemas económicos de su club, el Ademi Tenerife.

Para la Sirenita, la situación es “triste”, pues tanto ella como otros de sus compañeros merecen ir a las próximas citas, World Series de Berlín y Campeonato de España, después de haber logrado sus marcas: “Me pone muy triste que no podamos ir todos a competir, me fastidia por ellos, sobre todo, porque lo merecen”.

Ella, gracias a su trabajo y éxitos deportivos, puede acudir a las grandes citas, pero es perfectamente consciente de que no todos están en su situación: “Yo tengo una beca, pero no todos están en esa situación. Ayudo a mi familia también, pero no me importa pagar para poder ir a las competiciones, lo que no me gusta es que a mis compañeros les pase todo esto y no puedan ir también a competir”.

Alonso, que asiste con “pena” a todo lo que está ocurriendo, reitera que le gusta su club, el Ademi Tenerife, pero reconoce que le “choca” la situación, especialmente por la gravedad en la que se ha tornado en los últimos meses.

Uno de los mayores inconvenientes es la incertidumbre. Michelle Alonso sabe que es rival a batir en el próximo Europeo, algo a lo que se ha acostumbrado durante los últimos años, siendo consciente que su preparación siempre va un paso por detrás de sus máximas rivales por una cuestión de medios. Mientras tanto, José Luis Guadalupe, su entrenador, tras cinco meses sin cobrar, desconoce cuál puede ser su futuro tras una situación que se vuelve insostenible por momentos.

Guada sabe que tiene que mantener la tensión competitiva de sus deportistas y, tanto él, como Michelle como el resto de nadadores, lo que quieren es “nadar” cuanto antes para que los problemas, al menos por unos minutos, se queden en el borde de la piscina.