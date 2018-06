‘Our Lady of Africa Market’, la camiseta que todos querrán llevar este verano

El revuelo que la semana pasaba causaba la nueva señalización turística de Santa Cruz de Tenerife con traducciones como Our Lady of Africa Market, en la cartelería del Mercado Nuestra Señora de África, no solo ha quedado en un mero rifirrafe de usuarios en redes sociales, sino que ha traspasado el umbral digital hasta llegar a la moda.

Y es que la cuenta de Instagram Paseando Por Santa Cruz ha compartido este miércoles en la red social una foto con la que podría ser “la camiseta del verano en la capital”, disponible tanto para mujeres como para hombres.