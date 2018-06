Personas con discapacidad piden más fondos para las plazas en centros públicos

La Plataforma Tenerife Discapacidad ha reclamado incrementar la partida económica destinada a sufragar anualmente el mantenimiento de las cerca de 5.000 plazas para personas con discapacidad que se ofertan en los distintos centros de atención y que son financiadas por el Gobierno de Canarias y los cabildos de las distintas islas.

Si bien es cierto que este año se ha llegado al acuerdo de rubricar un convenio plurianual para los próximos cuatro años (2018-2021), lo que supone dar un paso adelante en la seguridad de los colectivos que prestan el servicio con respecto al futuro -ya que hasta la fecha la financiación se hacía anual, lo que causaba continuos retrasos-, este modelo imposibilita incorporar los fondos extraordinarios relativos al incremento del coste por plaza que se registra cada año. Así lo explicó ayer a DIARIO DE AVISOS Raúl Cordero, uno de los portavoces de Tenerife Discapacidad, aunque valoró la mejora de asegurar los fondos, al menos, para un periodo de cuatro años. No obstante, recalcó que uno de los inconvenientes de esta fórmula es que no se podrá incorporar, como sí se ha venido haciendo en 2016 y 2017, la partida extraordinaria de tres millones de euros para el aumento del coste de mantener las mencionados plazas, de la que dos millones son aportados por el Ejecutivo regional y el millón restante por los cabildos. “La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, nos dijo que no se podría añadir, aunque hay un compromiso de revisar las cuantías del convenio en dos años, pero nos parece insuficiente”, puntualizó Cordero.