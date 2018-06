Proexca muestra en EE. UU. las ventajas de Canarias para albergar rodajes de cine

El Gobierno de Canarias participa esta semana en Los Ángeles en un encuentro con cinco productoras americanas, socias de la Asociación Motion Pictures, para exponer las múltiples ventajas de Canarias como plató y escenario de escenario de futuros rodajes cinematográficos.

Bajo el título ‘Canary Islands, the smart filming in the EU’, el consejero delegado de Proexca, Pablo Martín Carbajal, realizó una presentación general de las oportunidades que ofrece Canarias para acoger nuevos rodajes, entre las que mencionó unos incentivos fiscales altamente competitivos, una industria profesional y de servicios de calidad, una experiencia cualificada en el sector, numerosas localizaciones diferentes y una importante red de conexiones áreas y marítimas.

Junto a él intervino también Manuel Valle, consejero de la Oficina Comercial y Económica de la Embajada de España en Los Ángeles, y la delegada de Proexca en Estados Unidos, Queila Delgado, que realizó una presentación detallada de cada una de las ventajas e incentivos que ofrece el archipiélago, informa el Gobierno en una nota.

Por parte de las productoras, acudieron representantes de Paramount, Fox, Warner Bros, NBC Universal, CBS Corporation y Disney.

Pablo Martín Carbajal explicó que el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias “ofrece un atractivo panorama fiscal para el rodaje de producciones audiovisuales, en el que se incluye una deducción directa del 40% para las producciones extranjeras, que ha supuesto un importante impulso para el desarrollo de este sector en las islas”.

En este contexto, destacó que según datos de Film Comission y Canary Island Film, con quien se ha coordinado esta acción de promoción, en 2017 las islas acogieron la grabación de 32 producciones audiovisuales, 12 de ellas extranjeras, entre las que destacan varias súper producciones americanas, que generaron un gasto en las islas de 30 millones de euros y 1.000 contrataciones directas.

VIAJE PREVIO EN JUNIO

El encuentro, realizado a petición de la Asociación Motion Pictures, forma parte de las acciones de promoción impulsadas en el marco de la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía canaria 2016-2020 para captar inversiones extranjeras.

Su desarrollo es resultado del viaje que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, realizaron a Estados Unidos en junio del año pasado para dar a conocer la capacidad de Canarias como espacio para la producción cinematográfica y de televisión y como plataforma de inversión para aquellas sociedades que tengan intereses en África Occidental.

De manera paralela, el consejero delegado de Proexca aprovechó el viaje para mantener otros encuentros de trabajo con algunas productoras cinematográficas que ya han rodado en las islas, como Universal, responsable de Bourne, además de con el CEO de Shoreline Enterteinment y el presidente de Location Managers Guild International.