Ricky Martin confiesa la condición sexual que le gustaría para sus hijos

Ricky Martín lo tiene claro. A pesar de que sus dos hijos sus gemelos, Valentino y Matteo, aún no tienen 10 años ya se muestra convencido de qué condición sexual le gustaría que tuvieran: “Mis hijos son muy jóvenes, pero me gustaría que fueran gais”. Con esa naturalidad, la estrella portorriqueña se confesó en una entrevista a Popcorn With Peter Travers, un espacio dentro de uno de los programas de mayor audiencia al otro lado del Atlántico, como es Good Morning America.

Durante la entrevista, Martin aprovechó para lanzar varios mensajes inspiradores sobre la homosexualidad: “Para todos aquellos que estén ahí fuera luchando contra su identidad, que sepan que todo va a ir bien. Solo tienen que quererse, hay que amarse a uno mismo”.

“La forma que tengo de ver las cosas ahora, que no me tenga que esconder de nada de ninguna manera… Te hace ser una persona más fuerte. Me encantaría volver a salir del armario otra vez porque me sentí genial”, concluyó.

@ricky_martin on coming to terms with his sexuality: “I wish I could come out again because it felt amazing!” #pride #pridemonth 3,455 Likes, 193 Comments – Good Morning America (@goodmorningamerica) on Instagram: “@ricky_martin on coming to terms with his sexuality: “I wish I could come out again because it felt…”

Pese a ser un abanderado de la comunidad LGBT desde el año 2010, estas declaraciones han generado cierto revuelo en las redes sociales. Algunos usuarios lo han criticado por no “darle la oportunidad” a sus hijos a que decidan qué les gusta; otros, incluso, lo han tildado de “infame” y “enfermo de la mente”.