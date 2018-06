Ruyman Cabello: “No tengo ninguna duda de que la afición nos ayudará”

El CD Salesianos Tenerife de fútbol sala afronta mañana el partido más importante de su historia tras finalizar campeón del Grupo Canario de Segunda B. El partido de vuelta del play-off de ascenso a la Segunda División se disputará a partir de las 17.00 horas en el pabellón Quiquirá. Las entradas para ver este histórico partido ante el Zamora, que se llega con el 2-1 de la ida, están disponibles al precio de tres euros, en las oficinas del club en La Orotava, de 16.00 a 19.00 horas; en Baybú Tenerife, en Santa Cruz, y en Comercial Baute, en La Laguna.

El entrenador tinerfeño, Ruyman Cabello, se muestra ilusionado por este reto y cree posible remontar el 2-1 de la ida. “Para nosotros es un partido único y estamos ilusionados y esperanzados. Durante la semana nos hemos preparado en las mejores condiciones pues sabemos que será muy difícil. El Zamora, campeón del grupo 1, es un equipo muy bien trabajado. Físicamente son muy corpulentos y realizan una defensa individual aguerrida que no permite jugar cómodo, y en ataque crean dificultades con un pivote muy alto. Tenemos que defenderlo muy bien y habrá que vigilar sus segundas jugadas. Será un equipo que nos exija mucho durante el partido, pero esperamos estar acertados y lograr el ascenso a Segunda”.

Cuestionado sobre su plantilla, el técnico tinerfeño aseguró que “son jugadores de equipo. Muchos de la propia cantera y otros de la zona que se han incorporado desde mi llegada y han creído en este proyecto. Además contamos con dos jugadores que nos han dado un salto de calidad como son Yeray Olivero y Kevin. En el caso de Yeray en la demarcación más importante dentro de un equipo como es la portería, hemos incorporado al mejor que podíamos tener y nos ha dado mucho. Mientras que Kevin es un jugador con mucho talento y la verdad es que estamos muy contentos de la plantilla que tenemos. Los canteranos tienen la carencia de no tener experiencia pero la suplen con toda la ambición, el hambre y el sentimiento de pertenencia que tienen con el club. Cada partido se dejan todo lo que tienen por defender los colores del club”.

Se logre o no el objetivo, el Salesianos tiene claro que no cambiará su modelo tras ser cuestionado por las causas que impiden mantener un club tinerfeño en la élite. “Hay muchos factores a tener en cuenta. Nosotros hemos aprendido de otros proyectos y tenemos claro el modelo que queremos. Intentaremos crecer y, si podemos estar en Segunda, pues bien, y si no es así, nos levantaremos y seguiremos trabajando en la misma línea. Nuestro mayor fracaso sería no ser fieles a nuestro modelo y lo que nos ha llevado hasta aquí”.

Sin duda, será clave el aliento de la afición. “No tengo ninguna duda de que nos van a apoyar. Estamos muy agradecidos a nuestra afición y a la familia de los Salesianos que siempre han estado ahí. Ojalá podamos brindarles la victoria y celebrarlo. Si somos capaces de subir a Segunda sería un hito histórico para el club y si no se puede, seguiremos trabajando en esta misma línea. Todo esto será experiencia para el futuro. Desde el club siempre trabaja para que los partidos sean una fiesta y estoy seguro que en esta ocasión están preparando unas actividades que darán aún más color al pabellón. Además, estamos de lleno en el fin de semana grande de las fiestas de La Orotava y todos conocen como las viven los villeros sus fiestas. Si somos capaces de ganar será un fin de semana espectacular y nos reafirmaremos como el equipo de mayor categoría actualmente en el municipio e incluso en la zona norte, tras el de béisbol”.