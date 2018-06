El Ayuntamiento instalará una plataforma móvil en respuesta a las demandas de las personas con discapacidad física

La accesibilidad a la nueva playa de Santa Cruz de La Palma, motivo de periódicas críticas por parte de la Asociación de Personas con Discapacidad Física de La Palma (Adfilpa), obligará al Ayuntamiento capitalino a abordar una inversión aún no cuantificada pero “importante” para cumplir con la normativa que obliga a las instituciones públicas y privadas a garantizar el acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de deficiencia, discapacidad, o minusvalía.

El alcalde de la ciudad, Sergio Matos, garantizó que “antes de terminar este mandato”, en el mes de mayo del próximo año 2019 y fecha en la que el regidor socialist ha decidido abandonar la política tal y como anunció meses atrás, eso sí, será un proceso que obligará a costear la compra de una instalación móvil de fácil montaje, firme y estable, para garantizar el acceso de todas las personas con movilidad reducida o con silla de ruedas lo más cerca posible de la orilla. “Es inviable por las limitaciones de la Ley de Costas, fijar ninguna instalación a la playa, pero sí hemos estudiado esta posibilidad para dar respuesta a las peticiones de Adfilpa y de particulares”. Agregó que “los costes serán algo elevado y habrá que meterlo en el presupuesto pero es una solución factible y necesaria”.

La Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma ha llegado, en su tarea de reivindicación para exigir el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad, a organizar concentraciones de sus asociados en el acceso a la playa para “evidenciar que no es una zona accesible para discapacitados físicos, a pesar de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación garantizó que sí al dar el visto bueno para su apertura” en mayo del pasado año 2017. La queja y las preguntas a la entonces Ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en el acto inaugural de la playa. A estas protestas se han sumado en distintos momentos representantes de otras asociaciones y partidos políticos como Podemos y Nueva Canarias, para mostrar las dificultades que tiene las personas con discapacidad física para acceder al mar “porque las pasarelas de madera no reúnen las condiciones apropiadas”. Denuncian además el incumplimiento del Pacot y por la Accesibilidad que firmaron todos y cada uno de los partidos políticos con presencia en La Palma en la campaña preelectoral de las elecciones de 2015, co paseo por la emblemática Calle Real incluido y sentados en sillas de ruedas para conocer, desde esa posición, las dificultades de accesibilidad a las que hace frente este colectivo cada día.