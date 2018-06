Se suicida a los 61 años el chef estrella de la televisión estadounidense Anthony Bourdain

Anthony Bourdain, el talentoso chef, cuenta cuentos y escritor que llevó a los televidentes de todo el mundo a explorar la cultura, la cocina y la condición humana durante casi dos décadas, ha muerto a los 61 años de edad.

La CNN ha confirmado que la muerte de Bourdain ha sido un suicidio. Bourdain se encontraba en Francia trabajando en un próximo episodio de su galardonada serie para la CNN, “Parts Unknown”. Su amigo íntimo Eric Ripert, chef francés, encontró a Bourdain inconsciente en su habitación de hotel esta mañana.

“Con extraordinaria tristeza podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y colega, Anthony Bourdain”, dijo la cadena en un comunicado esta mañana. “Su amor por la aventura, los nuevos amigos, la buena comida y bebida y las notables historias del mundo lo convirtieron en un narrador único. Sus talentos nunca dejaron de sorprendernos y lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija y su familia en este momento increíblemente difícil”.

Bourdain se unió a la CNN hace cinco años. En un correo electrónico a los empleados, el presidente de la cadena, Jeff Zucker, lo recordaba como un “talento excepcional”. “Tony será extrañado mucho no solo por su trabajo sino también por la pasión con la que lo hizo”, escribió Zucker.

Los espectadores de todo el mundo conectaron con Bourdain a través de sus intrépidos viajes, su espíritu inquieto y su manera mágica con las palabras. Fans, compañeros de cocina, celebridades y amigos se encuentran enormemente afectados por su inesperada muerte.

“Mi corazón se rompe por Tony Bourdain”, escribió la corresponsal en jefe de CNN, Christiane Amanpour, en Twitter. “Que descanse en paz. Era un amigo, un colaborador y una familia. Una gran personalidad, un talento gigante, una voz única y profunda, profundamente humana. Mi corazón está con su hija y familia, y con sus socios y amigos de siempre en (compañía de producción) ) ZPZ “.

My heart breaks for Tony Bourdain. May he rest in peace now. He was a friend, a collaborator, and family. A huge personality, a giant talent, a unique voice, and deeply, deeply human. My heart goes out to his daughter and family, and his longtime partners and friends at ZPZ.

— Christiane Amanpour (@camanpour) 8 de junio de 2018