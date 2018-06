Susanna Griso se niega a revelar detalles de la autopsia de la niña asesinada en Vilanova: “Es muy cruel”

El presunto homicida de Laia, la menor de 13 años, en Vilanova i la Geltru, Barcelona, ha ingresado este viernes en la unidad hospitalaria psiquiátrica del centro penitenciario de Brians I en Sant Esteve Sesrovires. En principio, parece que el consumo de drogas será el soporte de la estrategia que llevará a cabo la defensa.

La niña salió de la escuela sobre las 17.00 horas de este pasado lunes y fue recogida por sus abuelos paternos, que la llevaron a su domicilio hasta que dos horas después su padre les llamó para decirles que estaba llegando con el vehículo y que hicieran bajar a la niña a la calle para recogerla; acción que el progenitor jamás llegó a realizar. Tras horas de búsqueda, el padre y los tíos de la pequeña encontraron el cadáver de la niña en el piso del presunto asesino bajo un colchón.

El detenido ha aceptado entregar de manera voluntaria muestras de orina, cabello y saliva para el análisis del ADN. La autopsia preliminar de la pequeña muestra que fue asfixiada, acuchillada, y posiblemente vejada. Lo que poco o nada concuerda con la versión del acusado: “Recuerdo que me duché y cuando salí del baño la vi. Intenté reanimarla pero no pude. Había bebido mucho y había consumido drogas. No puedo acordarme del momento en el que la maté, pero tuve que ser yo”.

El programa de televisión Espejo Público ha tenido acceso a la autopsia de la menor. Sin embargo, su presentadora, Susanna Griso, se ha negado a revelar los detalles de la misma: “Es tan brutal y tan cruel que, por respecto a la familia, no vamos a dar ningún dato al respecto”. A continuación, podrá ver el vídeo de Espejo Público en este enlace.