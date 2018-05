Toni Ayala: “Pido cordura a LaLiga, porque la pretemporada está supeditada a la fecha en que empiece la competición”

Si hay una persona feliz en este momento, esa no es otro que el entrenador de la UD Granadilla Tenerife Egatesa, Toni Ayala, tras la soberbia campaña hecha por su equipo, en la que batió todos los registros: permanencia, cuarto puesto en la Liga y semifinalista de la Copa de la Reina. Con el entrenador grancanario cerramos el telón del curso 2017-2018, pero sin perder de vista al nuevo Granadilla que viene.

-Una vez acabado el curso, ¿cómo valora el rendimiento de sus jugadoras?

“Yo le pongo un sobresaliente. Estar metidas entre las cuatro primeras tanto en la Liga Iberdrola como en la Copa de la Reina era impensable a principio de temporada. Pero día a día superamos los retos que tuvimos por delante y demostramos que este equipo no tiene límites”

-¿Se podía imaginar allá por el mes de septiembre, cuando se tocó fondo con el 0-5 ante el Albacete, que su equipo completaría la mejor campaña de su historia?

“Obviamente, no. En aquel momento teníamos dudas y el equipo estaba en formación. Tampoco nos acompañó la suerte con los resultados, pero con el tiempo supimos mejorar las sensaciones y crecimos. Si por aquellas fechas le dicen a cualquiera del club que estaríamos disputando el tercer puesto hasta la última jornada, nos hubiésemos reído”.

-La dimensión de lo hecho por sus jugadoras se pudo comprobar en la semifinal copera, cuando le jugaron de tú a tú al Atlético de Madrid.

“Así es, además de que hubo alguna decisión arbitral que nos perjudicó. La verdad es que competimos muy bien y no pudieron con nosotras hasta el minuto 90. Dimos la cara, hicimos las cosas de manera perfecta y ofrecimos una imagen muy bonita”.

-¿Ya tiene en mente el Granadilla que quiere para la próxima temporada?

“En este club se trabaja bien y no se deja nada a la improvisación. Lo importante es dar continuidad al bloque, ya están casi todas renovadas; subir a futbolistas del filial que vienen pisando fuerte, como Paola, Benchara, Aitiara o Salazar, y si después traemos a una o dos futbolistas que puedan mejorar lo que ya tenemos, pues me daría con un canto en los dientes. Vamos a intentar pescar algo en el mercado canario, aunque no es fácil, y estamos viendo dos o tres cosas de fuera que pueden ser muy importantes para el club si se concretan”.

-¿Ya hay una fecha para que arranque la pretemporada del Granadilla Tenerife Egatesa?

“La pretemporada está supeditada al comienzo de la Liga Iberdrola. Hay dudas sobre las fechas, porque parecía que sería el 9 de septiembre, pero ahora se habla del 26 de agosto. Lo único que pido a LaLiga es un poco de cordura a la hora de conocer las fechas cuanto antes, porque si no es así, para nosotros es muy complicado diseñar la hoja de ruta de la pretemporada. Con la fecha del 9 de septiembre ya teníamos planificado el calendario de partidos amistosos con los torneos del United, el Trofeo Teide y una invitación para participar en un torneo extranjero. Pero ahora todo queda supeditado a que nos digan la fecha del comienzo de la liga Iberdrola para saber a qué atenernos”.

-Por último, en un plano personal, ¿Ayala pasa por el mejor momento en su carrera desde que ejerce como entrenador?

“La verdad es que he tenido suerte en mi trayectoria como entrenador. Sería una injusticia olvidarme de los clubes en donde he estado y de todos los futbolistas que he tenido, pero no cabe duda de que en la UD Granadilla Tenerife Egatesa es donde he tenido más continuidad en el tiempo, además de entrenar a un equipo de superior categoría”.