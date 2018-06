Trump y Kim firman un “amplio acuerdo” al final de su histórica reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, han firmado un “amplio acuerdo” tras su histórica reunión celebrada este martes en Singapur, según ha destacado el magnate neoyorquino.

“Estamos firmando un documento muy importante, uno bastante amplio”, ha indicado Trump ante los periodistas, según ha informado la cadena de televisión CNN. El dirigente estadounidense ha asegurado que dará más detalles en la rueda de prensa prevista para las 4.00 de la tarde (hora local) y ha indicado que el texto será público.

Kim, por su parte, ha dado las gracias a Trump por hacer posible el encuentro. “Hemos tenido una cumbre histórica y vamos a firmar un documento histórico”, ha manifestado Kim. “El mundo será testigo de un gran cambio”, ha afirmado.

WATCH: The moment Donald Trump and Kim Jong Un sign a “comprehensive” document at the #TrumpKimSummit

LIVE BLOG: https://t.co/HkZAQQbkYE pic.twitter.com/w8JRXb4m6j

— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 12 de junio de 2018