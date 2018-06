Un concejal de la oposición arremete contra el alcalde por negarle la palabra

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Garachico Juan Luis Gutiérrez critica “de forma contundente” el comportamiento del alcalde, José Heriberto González, en el último pleno de carácter extraordinario, pedido por los cuatro ediles de la oposición para que el mandatario diera a conocer el proyecto de presupuesto de 2018 ya que a día de hoy no ha sido aprobado.

Gutiérrez asegura que durante la sesión, “el alcalde de forma histérica y con voz levantada de tono”, le dijo de forma reiterada que no tenía el uso de la palabra, “cuando yo lo que quería decir era que el Pleno estaba mal convocado y tenía defectos de formas administrativas y por lo tanto, podía ser un Pleno nulo de derecho”, se justifica. A su juicio, el mandatario nacionalista incumplió todos los plazos y ha sido el secretario quien por oficio convocó la sesión según la Ley de Bases del Régimen Local. Además, añade, en la convocatoria no se manifiesta el asunto a tratar, “aunque en el expediente debería existir” y al pedirlo a secretaría, “éste no existe”, dice.

Estas acusaciones fueron negadas por González, quien afirma que “en ningún momento le retiró la palabra porque ni siquiera se la pidió”. Pese a que al principio “lo dejó hablar”, llegó un momento en que ni siquiera “pudo explicar los motivos por los cuales a fecha de hoy no se presentaron las cuentas”, indica el mandatario, al tiempo que aclara que ningún Ayuntamiento funciona sin presupuesto, ya que éste se prorroga.

“Si alguien se tiene que sentir ofendido por lo ocurrido soy yo y todo el grupo de gobierno”, subraya. De hecho, el concejal se retiró de la sesión y el pleno “continuó sin inconvenientes”.

González apunta que un presupuesto no se puede aprobar sin celebrar antes las respectivas comisiones informativas, y por lo tanto, es posible entregar un borrador del mismo en un pleno extraordinario, tal y como pretendía la oposición.

Una de las razones por las cuales el Consistorio trabaja con un documento prorrogado se debe a que un informe de Intervención recomienda sentar las bases para la subida salarial del 8,5% de los trabajadores públicos en los próximos años, planificada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Este incremento supondría unos 200.000 euros más en el capítulo de Personal en el caso de Garachico, y por lo tanto, es necesario contemplarlo en los siguientes ejercicios. “La próxima semana habrá un borrador que haré llegar a todos los concejales de la oposición, tal y como me comprometí”, confirma el mandatario norteño.