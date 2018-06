Un pasajero musulmán monta un escándalo en pleno vuelo al confundir su sándwich de pavo con uno de cerdo

Un pasajero descontento con su sándwich ha montado una desagradable escena en pleno vuelo, llegando a insultar a las azafatas y exigiendo que se le devolviera el dinero que había pagado por el bocadillo.

El hombre, que según el Daily Mail es musulmán, llevaba ya comida la mitad del bocata, cuando de pronto llamó a la azafata rechazando la comida porque, en su opinión, era un bocadillo de cerdo.

La azafata le explicó que era jamón de pavo, no jamón de cerdo, a lo que él respondió que no sabía a pavo y que su religión le impedía comer cerdo. Aunque ella volvió a explicarle que el bocadillo no llevaba cerdo, el hombre continuó discutiendo y exigiendo el dinero. Cuando ella fue a buscar las monedas, el hombre, que estaba siendo grabado, insultó a la azafata varias veces.

En la discusión se escucha al hombre decir que la azafata le está hablando mal y que él había trabajado en restaurantes, por lo que sabía muy bien cuál era el sabor del pavo.

El Daily Mail asegura que el hombre es un taxista de un barrio al norte de Londres y que volaba desde el aeropuerto de Luton a Skopje, Macedonia, el domingo por la mañana, cuando pidió la comida, el bocadillo de 4,50 euros y una botella de agua.