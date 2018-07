Adasat Reyes: “Aspiro a desterrar el sentir de que las Fiestas Lustrales son de la Villa y no de toda La Gomera”

Fue captado cuando todavía Casimiro Curbelo militaba en el PSOE, y su gestión en el Cabildo fue tan valorada que, ya bajo las siglas de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), fue la lista más votada al Ayuntamiento de la capital gomera, que hoy rige gracias a un pacto con Nueva Canarias (NC). Adasat Reyes dejó su labor de informático en Las Palmas de Gran Canaria para dedicarse a la política, que, según dicen muchos, le tiene reservado el puesto de sucesor del incombustible Casimiro Curbelo.

–Usted ha comentado que las Fiestas Lustrales tienen que dejar de ser la fiesta de la Villa para convertirse en la de la Isla. ¿Por qué lo dice?

“Porque todavía al día de hoy en el resto de municipios las Fiestas Lustrales siguen siendo las fiestas de la Villa, quizás porque todos los actos de la Virgen están centralizados en San Sebastián. Esa es una percepción que se tiene incluso desde el Cabildo y yo voy a tratar de desterrar esa idea, y ya se ha visto así en la presentación del cartel, con la presencia de todos los alcaldes y con la grabación de un spot publicitario sobre las Lustrales con la participación de todos los grupos folclóricos de la Isla, recordando cuando toda La Gomera venía caminando a ver a la Virgen, algo que queremos recuperar”.

-¿Este mensaje insularista de la fiesta es también para que todo el lastre económico no recaiga en las arcas municipales?

“No. El mensaje no va en ese sentido, porque no ha habido ningún problema para recibir la colaboración del Gobierno de Canarias, del Cabildo o de Puertos de Tenerife. No se trata de eso, sino de que el resto de municipios no lo vea como una fiesta extraña, sino que formen parte de la fiesta desde que la Virgen sale de Puntallana”.

-¿Económicamente, qué significan las Lustrales para el presupuesto del Ayuntamiento?

“Desde el punto de vista presupuestario representa un esfuerzo importante, pero siempre digo lo mismo, no son fondos perdidos, porque vienen muchas personas de fuera que alquilan apartamentos, comen y cenan en nuestros restaurantes y se llevan algún souvenir, y lo que eso supone para nuestro tejido comercial. Si no recuerdo mal, el presupuesto que tenemos destinado a las fiestas es de medio millón de euros, más la colaboración de empresas privadas que siempre están con nosotros cada cinco años”.

-Este año han apostado fuerte con conciertos como el de Juanes y Elvis Crespo. ¿Se va a cobrar entrada?

“Cobraremos una entrada simbólica, sin ánimo recaudatorio, porque el recinto del parque de la Torre del Conde tiene la capacidad que tiene y estamos sujetos al plan de seguridad”.

-San Sebastián sigue echando en falta un gran auditorio o un pabellón de deportes multiusos. ¿Por fin se va a terminar el llamado Audillón, después de 26 años parado?

“Ahí estamos trabajando de la mano tanto el Cabildo como el Ayuntamiento. Recientemente han comenzado las obras de acceso y me consta que el Cabildo tiene el proyecto de recuperar las cosas pequeñas que con el paso del tiempo se han estropeado. Creo que esa instalación debemos terminarla, aunque es cierto que el aforo de 1.000 personas no será suficiente para fiestas como las Lustrales, aunque sí es fundamental para nuestros deportistas”.

-Hasta su llegada, las relaciones Ayuntamiento-Cabildo, por el enfrentamiento entre Casimiro Curbelo y Ángel Castilla, no eran precisamente fluidas. ¿Cómo están ahora, cuando se habla de usted como el sucesor del presidente del Cabildo?

“Ese es el sambenito que me han colgado y cada vez se escucha más. Yo trabajaba en Las Palmas de Gran Canaria y siempre tuve ese gusanillo de trabajar por mi tierra, y fue Casimiro Curbelo el que me dio la oportunidad de ir en las listas del Cabildo. Para mí fue un desafío y debí hacerlo bien cuando hoy soy el alcalde de San Sebastián y vicepresidente del Cabildo, cuando muchas veces no es fácil equilibrar los intereses insulares con los municipales y al revés. Llevamos tres años de mandato y no es nada fácil llevar la duplicidad de cargos, no es sencillo, ya no solo políticamente, sino personalmente. Pero creo que estamos trabajando bien, y lo que no puede ser es que nos enroquemos, él en su finca insular, y yo en la municipal, que fue lo que sucedió en la época de Ángel Castilla, algo que no iba a ninguna parte”.

-Habla usted de duplicidad de cargo, y eso es la nota predominante en ASG, como lo era antes en el PSOE gomero. ¿Es porque faltan personas o porque la tarea política que se debe realizar no es tan complicada?

“Nada de eso, porque en lo público, por muchas horas que eches, siempre te faltan cosas por hacer. Tenemos que ponernos en situación, salimos del Partido Socialista y tuvimos que crear la Agrupación Socialista Gomera, conformar unas listas, y no era fácil buscar personas para completarlas en municipios pequeños, y esa duplicidad de cargos públicos no creo que se repita en las próximas elecciones, tanto como alcaldes como en consejeros del Cabildo”.

-¿Cabe la posibilidad de que ASG se integre en el paraguas del PSOE, ahora que Casimiro Curbelo ha puesto en evidencia el código ético de su expartido?

“Hablar en política, ya sea de coaliciones electorales o integración en el Partido Socialista, es una cuestión que no se baraja y si me pregunta por mi opinión, le digo que no creo que estemos en circunstancias de integrarnos ni en el Partido Socialista ni con nadie. Estamos integrados en un partido propio, que es joven, que tiene una influencia importante, con tres diputados regionales, una senadora, gobernando el Cabildo, tres ayuntamientos y, en Hermigua, cogobernando en un tripartito. Creo que lo estamos haciendo bien y ya pensamos en 2019 para seguir sumando”.

-¿Y usted ve que el modelo de ASG se traslade a otras islas, como se ha llegado a hablar, debilitando aún más al PSOE?

“Si se reproduce el comportamiento que hubo en La Gomera, con una discrepancia a la hora de aplicar el código ético, está claro que el Partido Socialista se va a debilitar. Si yo fuera el PSOE, tendría mucho más en cuenta las personas que las siglas, sobre todo cuando se trata de aplicar ese código ético que se le puede volver en contra”.

-Casimiro Curbelo y su partido hablan de que la triple paridad en la ley electoral canaria es intocable. Sin embargo, pese a esa triple paridad, las islas menores siguen despoblándose. ¿Qué hacemos para que los gomeros no se vayan de la Isla o para que regresen muchos de los que han emigrado?

“Es una asignatura compleja y pendiente que tenemos, sobre todo en La Palma, El Hierro y La Gomera, incluso en Tenerife. Cómo crear ese nicho de empleo para poder asumir a todos aquellos profesionales que se han formado y que no encuentran un trabajo. Sí es cierto que con Internet la fórmula de trabajar es completamente diferente al concepto que teníamos antes, y la presencia física casi ya no es necesaria para realizar un trabajo. Vi hace poco un programa de televisión donde se decía que en Estonia tienen el 100% de banda ancha para todo en la vida, y que las únicas tres cosas que no podían hacer a través de las redes era casarse, comprarse una casa y ducharse. Ese es el camino, pero para ello lo primero que tenemos que hacer es mejorar la infraestructuras e incrementar las nuevas tecnologías”.

-¿Está usted a favor de una tasa turística, como esa que propone en Cabildo de Tenerife, a los coches de alquiler?

“Esa es una asignatura pendiente en La Gomera. No sé exactamente cómo es esa tasa de coches de alquiler, pero aquí tenemos que buscar alguna tasa a ese turista que viene y se va en el mismo día de la Isla, una tasa que no asuste al turista y que sepa que esa recaudación va destinada a la mejora de infraestructuras turísticas.

-¿Y es partidario de cobrar una tasa por entrar al Parque Nacional de Garajonay, como ya se hace en los museos de San Sebastián, por ejemplo?

“Yo no veo ningún inconveniente en que se pague una tasa por visitar el Garajonay, siempre que el turista vea que el dinero que se recaude va a la mejora del propio parque y a los servicios que se le ofrece al visitante, como ya hacemos con los museos de San Sebastián”.

-¿Sufre también San Sebastián la fiebre del alquiler vacacional?

“No tenemos ese problema, por el momento, porque en San Sebastián todavía hay muchas viviendas vacías, pero es evidente que hay que estar preparado para ello, no sea que nos ocurra como en el sur de Tenerife, Gran Canaria o la isla de Lanzarote, donde un trabajador no puede pagarse un alquiler”.

-¿Está usted al tanto de los problemas del edificio La Fortaleza, también conocido como Las Afortunadas, que siguen sin cédula de primera ocupación?

“Sé que es un asunto enquistado en años, por un contencioso entre el constructor y el banco, pero se están dando pasos para solucionar los problemas urbanísticos, por los garajes, y será con la colaboración de los propietarios”.

–Otro asunto candente, la desaparición de la Banda de Música Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué se puede hacer desde el Ayuntamiento?

“Ha sido un duro palo, para la asociación, para los jóvenes músicos y para San Sebastián, que se queda sin banda, ahora precisamente en las Lustrales, aunque invitaremos a las bandas de otros pueblos. Nosotros no podemos asumir la banda, pero sí trabajamos para que se reconduzca la situación y se pueda crear otra banda”.