Costa Adeje, la más rentable para alquilar de Canarias

Costa Adeje es el destino de Canarias donde el propietario de una vivienda turística obtiene la mayor ganancia en verano: nada más y nada menos que 14.328 euros, sólo en el periodo estival. Según un análisis realizado por HomeAway, experto en alquiler vacacional, sobre las ganancias que puede obtener un propietario de viviendas vacacionales en las Islas Canarias basándose en los destinos más populares del año pasado, esta localidad del sur de Tenerife es el más rentable para los propietarios de viviendas turísticas, de ahí que sea también una de las localidades donde más caro es alquilar un piso para larga duración.

De hecho, la renta mensual para un propietario de un piso en Costa Adeje este verano está estimada en 4.776 euros. Por el contrario, el destino donde los propietarios ganan menos es en Los Cristianos, 1.989 euros mensuales, que tampoco está nada mal. Otros destinos donde las ganancias están entre los 4.000 y los 3.000 euros mensuales en verano son Tías, en Lanzarote; Playa Blanca, también en Lanzarote, y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

El estudio también unifica las ganancias por Islas, y resulta que en Lanzarote es donde un propietario de una vivienda turística gana más en verano (8.328 euros). Por el contrario, La Palma, es la isla donde gana menos (5.745 euros).

Estos datos reflejan la actual situación del mercado inmobiliario en las Islas y en toda España con un alza en los precios del alquiler que está provocando que muchas personas estén optando por la compra en lugar de por el alquiler. De hecho, con el fin de evitar que esto explote y desemboque en una nueva burbuja inmobiliaria, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció esta misma semana que el Gobierno promoverá 20.000 viviendas para destinarlas a alquiler en los próximos cuatro o seis años con el fin de aumentar la oferta de este tipo de pisos y contribuir así a atajar el alza registrada en los precios.

Los expertos inmobiliarios ven pros y contras en esta medida. Por ejemplo, el jefe de estudios de idealista, Fernando Encinar, cree que la construcción de 20.000 viviendas destinadas al alquiler es una buena noticia que puede solucionar el problema de este mercado, pero recordó que, primero, hay que promover suelo para construir y eso depende mucho de los ayuntamientos, y en segundo lugar, la vivienda pública de alquiler funciona muy bien en países nórdicos, pero la realidad de este tipo de producto en países latinos “es muy diferente”. Así, señaló que para promover vivienda social de alquiler debería seguirse el ejemplo de Milán, que con una bolsa pública de cerca de 30.000 viviendas está ahora orientando su política social de vivienda hacia una colaboración público-privada.

No obstante, aseguró que solo aumentando la oferta se puede paliar el crecimiento de los precios, ya que “las políticas coercitivas no funcionan”. “De nada sirve aumentar agresivamente el IBI a las casas vacías, como propone Madrid, porque los propietarios de esas viviendas no van a cambiar de opinión porque les obliguen a pagar 100 o 200 euros más al año”, aseguró.

Por su parte, el director de estudios de pisos.com, Ferran Font, cree que los objetivos del paquete de medidas especiales “son positivos en sí mismos”, pero hizo hincapié en que habrá que analizar si las medidas dan el efecto deseado y si consiguen mantener el punto de equilibrio entre la situación precedente y un intervencionismo excesivo en el mercado, hecho que ve “difícil” si no se anima al sector privado a formar parte de este negocio. Font puso de relieve que el crecimiento de las rentas de alquiler, sobre todo en aquellos lugares donde el alquiler residencial entra en competencia con el de carácter vacacional, “está arrojando mensualidades ante las que buena parte de la demanda no puede responder con sus ingresos”.

Para Font, “el calentamiento” del mercado está haciendo que muchos inquilinos se decanten por la compra, porque en ocasiones les sale más barata la hipoteca que el propio alquiler. Este efecto también está provocando que los inquilinos que disfrutan de un alquiler “razonable” vivan con “cierta incertidumbre”, porque temen que sus caseros actualicen la renta al alza “en cualquier momento” con el fin de liberar el inmueble y explorarlo turísticamente. “El coste del arrendamiento hace cada vez más complicado para las familias ajustarse a su presupuesto, al tiempo que el encarecimiento de las rentas frente al inmovilismo de los salarios merma seriamente la capacidad de ahorro”, señaló.

Para fotocasa, estas nuevas medidas son también “positivas” porque se centran en el principal problema del mercado del alquiler: la falta de oferta. “Tenemos más vivienda en alquiler que nunca, pero la demanda es muy superior como consecuencia de la mejora económica, el repunte del turismo y la apuesta de los inversores por la compra de vivienda para ponerla en alquiler debido a las altas rentabilidades”, explicó la directora de Estudios de fotocasa, Beatriz Toribio.

Y es que las posibilidades de encontrar una vivienda de alquiler asequible a largo plazo es casi imposible en las zonas turísticas de Canarias. Los precios se han elevado tanto que es una auténtica odisea que una persona que vaya a trabajar, por ejemplo, al sur de Tenerife, encuentre un piso de una habitación a menos de 900 euros mensuales.

Según los últimos datos publicados en el portal inmobiliario Idealista.com, Canarias es la comunidad autónoma donde más crece mes a mes el precio de la vivienda de alquiler. Así, el precio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha aumentado en los últimos meses más del 7%, mientras que en Las Palmas subió más de 7,8 %.

Y es que el auge del alquiler vacacional en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, así como la finalización de los contratos de alquiler suscritos hace cinco años ha hecho que se disparen los precios de los alquileres. Muchos inquilinos con rentas antiguas o que ahora cumplen con el periodo de revisión están temerosos de que el propietario les incremente el precio del alquiler porque le sale más rentable alquilar el piso en periodos cortos, sobre todo, si estas viviendas están en zonas costeras o cercanas a la playa. Desde el idealista se apunta también al hecho de que más del 30% de los compradores de Gran Canaria y el 41% de Tenerife son extranjeros. Muchos compran estas viviendas para después destinarlas al alquiler vacacional.

Está claro que el Gobierno, sin provocar una intervención en el mercado, tendrá que buscar una solución para reducir el precio del alquiler de las viviendas. El nuevo borrador del decreto del alquiler vacacional que ha preparado el Gobierno canario intenta tocar este asunto, sin embargo, al prohibir esta actividad en las zonas turísticas esta facilitando que en las zonas residenciales, donde mayoritariamente viven los isleños, se incrementen los precios, perjudicando a los propios ciudadanos.

Esto, además, como ya está ocurriendo en ciudades como Barcelona, puede provocar un rechazo al turismo o turismofobia que puede resultar muy peligrosa para una actividad que hoy en día supone el 35% del PIB de Canarias. Con los sueldos más bajos del país y los alquileres más altos, a un empleado medio se le hace muy complicado trasladarse al sur de la Isla, donde está el motor económico, a trabajar, eso sin contar con la situación de las carreteras.

UN TERCIO DEL SALARIO PARA EL PAGO DEL ALQUILER EN 2017

Como dato curioso proporcionado por fotocasa, los españoles destinaron el 33,5% de su salario mensual bruto (de media 1.944,3 euros) al alquiler de su vivienda en 2017, un 8% más que en el periodo anterior, en el que se destinaba, el 31%.