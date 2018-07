Cristiano Ronaldo, en su presentación con la Juventus: “Ha sido una decisión fácil”

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, durante su presentación como nuevo jugador de la Juventus de Turín, ha descrito este lunes como “una decisión fácil” su fichaje por el conjunto italiano después de haber pasado nueve muy exitosas temporadas en el Real Madrid.

“He elegido la Juventus porque es uno de los equipos mas fuertes del mundo. Mis compañeros y mis amigos me dijeron que era un club donde podría jugar. Por eso al final también ha sido una decisión fácil; es un paso muy, muy importante para mi carrera. La ‘Juve’ tiene un gran entrenador y aquí me voy a encontrar un gran presidente y a una gran afición”, comentó Cristiano desde el Juventus Stadium.

“Soy una persona a la que le gusta pensar en el presente; aún soy joven, me gusta el fútbol y me gustan los desafíos grandes. Sé que será difícil, pero la edad no cuenta y me encantan los desafíos”, añadió. “Tanto en el Sporting de Lisboa como en el Manchester United y en el Real Madrid, y ahora en la ‘Juve’, mi carrera ha sido estupenda; era algo inimaginable. Esto es un desafío y estoy muy preparado y muy tranquilo para afrontarlo. Estoy confiado en que todo va a salir bien”, insistió el futbolista luso.

Además, Cristiano aseguró que los jugadores a su edad –33 años– “normalmente se van a países como China” para enfilar una jubilación dorada. “Pero a este punto, estar en un club tan grande me da felicidad y agradezco a la Juventus por la oportunidad que me está dando. Estoy concentrado y motivado para demostrar a los italianos que soy un jugador ‘top’. Me voy a preparar bien y pienso que no tengo que demostrar nada a nadie, porque mis números no engañan”, señaló.

“He hecho una historia brillante en el Real Madrid y es un club que me ha apoyado en todo; pero esto es una nueva etapa en mi vida, aquello ya ha terminado. Parece que estoy empezando a jugar al fútbol otra vez. No me gusta estar en un territorio cómodo”, admitió. “Después de haber hecho historia como en el Manchester United y en el Real Madrid, ahora quiero hacer historia en la ‘Juve’. Ayuda tener un poco de suerte, pero la suerte se procura y por eso estoy seguro de que las cosas van a salir bien”, agregó el portugués.

Después, el nuevo ariete ‘bianconero’ confesó que “no será fácil” disputar el Calcio. “Me gusta probar nuevas experiencias. Tengo ambición y tengo confianza en mis nuevos compañeros. Estoy preparado y daré lo mejor de mí mismo, por eso estoy tranquilo”, reiteró. “Sé que la ‘Champions League’ es un título que todos los equipos quieren ganar. Pero la Juventus además opta a todos los torneos, no solo la ‘Champions’, y por eso sé que hay una gran presión”, recordó.

“NUNCA DIRÉ QUE JUGAR EN LA ‘JUVE’ ES UN PASO ATRÁS”

“La Juventus ha estado muy cerca de ganar la ‘Champions’ estos últimos años y no lo ha ganado porque siempre es muy difícil. Hay que dejar que las cosas vayan de forma natural y ver lo que pasa. La Juventus me ha dado una excelente oportunidad por priorizar mi manera de jugar al fútbol. Nunca diré que jugar aquí es un paso atrás, siempre un paso adelante. Han ganado las últimas siete Ligas y han disputado dos finales de ‘Champions’ en ese tiempo. Y espero llevar a la Juventus a un nivel aún más alto”, auguró.

“En Kiev no había tomado esta decisión”, dijo respecto a su último partido con el Real Madrid, cuya celebración por conquistar su decimotercera Copa de Europa quedó empañada tras las polémicas declaraciones de Cristiano sobre el césped del estadio ucraniano. “La forma en que yo he llegado aquí no es lo importante. Esta elección demuestra que soy un jugador diferente a todos los demás. Es un momento muy emotivo para mí”, aseguró.

Incluso admitió con un escueto “Sí” que la oferta de la ‘Juve’ había sido la única que sus agentes habían recibido este verano. “He venido a la Juventus para triunfar. Aquí será igual de difícil ganar el Balón de Oro que antes. Había soñado con ganarlo una vez, pero nunca ganarlo tres, cuatro, cinco veces… Siempre quiero ganar y ser el mejor. Las cosas salen de forma natural, como siempre digo. Ya lo he ganado en el Manchester United y en el Real Madrid, ¿por qué no ganarlo aquí?”, reflexionó.

“Yo siempre quiero ser un ejemplo, dentro y fuera del campo. En los entrenamientos y en ayudar a los jóvenes. Por eso yo seguiré haciendo lo mismo en Turín. Será un bonito momento de mi carrera y espero dar mucha felicidad a los aficionados. Siempre es bonito ser recibido de esta manera, se lo agradezco a todas las personas que han venido a verme al aeropuerto y al centro médico; para mí es una motivación para empezar esta nueva aventura”, continuó en rueda de prensa.

“Yo nunca me comparo con otros jugadores. Intentaré ganar ante todos los equipos, éste es nuestro gran desafío”, reconoció sobre su aterrizaje en la Serie A italiana, donde ya no se topará con el FC Barcelona de Lionel Messi. Y, por último, se mostró dispuesto a seguir liderando a su selección. “A Portugal nunca le daré la espalda. Si hay posibilidad de ayudar, lo haré. Esta será un gran etapa para mí aquí y también para la selección”, concluyó.