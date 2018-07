Descubre la infidelidad de su novio gracias a un repartidor a domicilio

Kayla Speer, una joven de 23 años estadounidense, descubrió que su novio le era infiel gracias a un repartidor a domicilio según explicó ella misma a través de su cuenta de Twitter, que ahora está en modo privada.

La chica, que mantenía una relación a distancia con su pareja, envió a través de un servicio a domicilio un sandwich a su casa para “ayudarle a reponerse de una jornada de estudio”, publica el Mirror. Tras hacerlo, le escribió un mensaje al chico advirtiéndole de que la comida estaba en camino y que “dejara una propina al repartidor” y tras un rato, apenas recibió un “gracias” como respuesta por su parte.

Pero el detalle romántico no acabó bien: el repartidor se comunicó con Kayla preguntándole si la persona a la que le había entregado el pedido era su novio y tras esta contestar que sí, el repartidor le dijo: “Normalmente no hacemos esto, pero creo que debería saber que cuando me acerqué a la puerta de su casa pude ver a su novio con otra chica desnuda encima de él mientras estaba en calzoncillos”.

El mensaje, dice Kayla en su cuenta, fue “como un jarro de agua fría” pero le ha dado las gracias al trabajador por llamarla y “ser honesto con la situación”.

La cadena de comida rápida para la que trabaja el repartidor no ha querido desaprovechar una maniobra de marketing en potencia y se ha ofrecido en Twitter a ponerle gratis el catering de la fiesta de ruptura de Kayla.

KAYLA!! I’d love to cater your breakup party! Let me know when and where! Please DM me your address and contact info and I’ll make it happen! https://t.co/ogfNhqAIRj

— Jimmy John’s (@jimmyjohns) 28 de junio de 2018