Duque pide ayuda a los ciudadanos para localizar restos del meteorito que ayer sobrevoló Madrid

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha solicitado este martes colaboración ciudadana para obtener imágenes del meteorito que ayer surcó el cielo de Madrid para intentar localizar sus restos.

“Sería la ciencia 4.0 o algo por el estilo”, ha comentado a los periodistas tras la reunión del Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Duque ha comentado que el meteorito “o como quieran llamarlo” puede estar en la Tierra a la espera de que los científicos del CSIC lo estudien, y por eso, ha solicitado que se compartan las imágenes que se hayan grabado.

Según el ministro, todos los ciudadanos, con su teléfono móvil, que es “prácticamente un instrumento científico en el bolsillo”, pueden arrojar datos de posición y orientación del meteorito. “Es muy útil con la cantidad de cámaras que todos llevamos”, ha indicado.

El 112 recibió 8 llamadas sobre el avistamiento de un meteorito

Según informaba ayer el Complejo Astronómico de La Hita, en La Puebla de Almoradiel (Toledo), a las 5.13 horas de este lunes 9 de julio, una roca procedente de un asteroide generó una gran bola de fuego sobre el sur del país, fenómeno que fue registrado por los detectores de la Universidad de Huelva y en los observatorios astronómicos de Calar Alto (Almería), La Sagra (Granada) y Sevilla.

Estos detectores trabajan en el marco del proyecto SMART (Spectroscopy of Meteoroids by means of Robotic Technologies), que tiene como objetivo monitorizar continuamente el cielo con el fin de registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de distintos objetos del Sistema Solar.

El análisis realizado por el Profesor José María Madiedo (Universidad de Huelva), investigador responsable del Proyecto SMART, permitió establecer que la bola de fuego se produjo como consecuencia de la brusca entrada en la atmósfera terrestre de una roca procedente de un cometa. La velocidad de esta roca rondaba los 65.000 kilómetros por hora, lo cual dio lugar a que ésta se volviese incandescente, generándose así el espectacular fenómeno luminoso. El evento se inició sobre la provincia de Almería, a unos 89 kilómetros de altitud. Desde allí avanzó en dirección noreste, finalizando a unos 31 kilómetros sobre el mar Mediterráneo, frente a las costas de Murcia.

Según se desprende también del análisis de este evento, una parte de la roca habría logrado sobrevivir a su brusco paso a través de la atmósfera, cayendo al mar en forma de meteorito. No obstante, los cálculos indican que la masa de este meteorito sería muy pequeña, de tan sólo unos pocos gramos.

El Centro de Emergencias 1112 de la Comunidad de Madrid recibía en torno al mediodía, en unos pocos minutos, ocho llamadas de personas informando del avistamiento de un meteorito, cuya caída o efectos no se han detectado en la región.

Concretamente, un persona de Getafe, cinco de Alcalá de Henares y dos de poblaciones cercanas de Castilla-La Mancha llamaron afirmando que habían visto en el cielo un objeto candente “con cola de fuego” o “muy brillante”, entre otros epítetos.

La primera llamada se recibió a las 12.23 horas. De momento, no ha habido consecuencia alguna sobre efectos adversos o posible caída, según indicaba un portavoz de Emergencias 112.