El Gobierno encomendará la ejecución de la balsa de Vicario a un empresa pública

El Gobierno de Canarias encomendará la ejecución de la inacabada balsa de Vicario, con un retraso acumulado de casi seis años, a una empresa pública. El Consejo Insular de Aguas de La Palma, a través del consejero de Aguas del Cabildo, José Luis Perestelo, ha confirmado esta decisión por del Gobierno de Canarias, que llevaba semanas siendo estudiada por la Consejería regional de Agricultura y que finalmente se llevará a efecto una vez que concluya el expediente de rescisión del contrato.

El consejero insular de Aguas expresó que, “como responsable público, me preocupa que se repita el modelo de obra pública en La Palma, el modelo de no cumplir plazos, de incremento presupuestario y de mayores costos en la ejecución de la obra pública sin que repercuta en un avance real del proyecto”. Perestelo recordó que “en esta misma situación nos encontramos con ejemplos como la carretera del Norte y la carretera del Sur”. “Desgraciadamente -agregó-, que se repitan estas lamentables situaciones no puede ser recurrente, porque, al final, este es el modelo de obra pública que tenemos en el Estado, no solo en La Palma, sino en todas partes”.

José Luis Perestelo trasmitió que “el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, está preocupado por agilizar el mecanismo administrativo que permita resolver este asunto, siempre condicionado, como es preceptivo, a los informes jurídicos del departamento y que terminará con la encomienda de la obra a una empresa pública”.

Vicario y su obra complementaria, la conexión de la Laguna de Barlovento con el canal de Garafía-Tijarafe, son una parte fundamental del sistema de riego de la isla de La Palma y, más concretamente, para dar cobertura de riego a la comarca del Valle de Aridane y su problema ante los reiterados inviernos secos y la escasez de agua para los cultivos.

La obra de la balsa de Vicario fue adjudicada en 2010 a la UTE Corsán-Corviam Construcción S.A. y Luis Romero S.L., con un presupuesto de 9,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 27 meses. Tras una serie de problemas, como la entrada en proceso concursal de las empresas, los trabajos se paralizaron. Sorprendentemente, en marzo de este año la empresa informaba de la reanudación de las obras tras la autorización del juzgado de lo Mercantil Número 1 de Madrid de la venta de los negocios de infraestructuras, instalaciones y servicios del Grupo Isolux Corsán al antiguo equipo directivo de la compañía, a través de la empresa Travis Gestión de Activos, cuya denominación está en proceso de cambio a Isolux Corsán Infraestructuras.

La balsa de Vicario es una de las infraestructuras hidráulicas que aparecen de forma permanente y en un lugar destacado en las demandas del sector primario insular. Las organizaciones agrarias se han cansado de esperar para contar con una de las instalaciones más importantes a la hora de garantizar la atención a la demanda de agua de riego en la zona oeste.