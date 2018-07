El grandioso culebrón viral surgido en un avión

O esta mujer tiene mucha imaginación o ha sido una testigo privilegiada del nacimiento de una historia de amor en pleno vuelo. Ella, llamada Rosey Blair, se disponía a emprender un vuelo junto a su marido, pero la aerolínea los sentó separados. Ambos pidieron a la chica que ocupaba el asiento junto a su marido si les hacía el favor de cambiar su sitio para poder ir juntos.

Ella accedió, y ellos le dijeron que tal vez su nuevo compañero de asiento fuese “el amor de tu vida”. Así con esta sencilla explicación en un tuit, Rosey inició el relato en directo a través de Twitter de todo lo que aconteció en ese vuelo entre la joven desconocida y su nuevo compañero de asiento. El hilo se ha hecho viral y acumula la friolera cifra 880.000 likes y 356.000 retuits.

“¡Están tonteando! Los dos tienen pinta sexy de gimnasio y están charlando y sonriéndose, ¡y todavía no hemos despegado! ¡Espero que se enamoren!”, tuiteaba Rosey. Según fue comentando a sus seguidores, los dos eran veganos y entrenadores personales, con lo que tuvieron mucho de lo que hablar. Además, ninguno llevaba anillo, algo muy celebrado por Rosey y sus seguidores.

Los dos pasajeros compartieron algo de comida del servicio de abordo, fueron al mismo tiempo al baño, rozaron sus codos en el reposabrazos e incluso ella llegó a apoyar su cabeza en el hombro de él, según contó Rosey a los cientos de personas de seguían con gran interés el desarrollo de la historia. Como si de un culebrón televisivo se tratara, la tuitera fue relatando con gran emoción cada gesto de los pasajeros, que eran totalmente desconocedores de que lo que hacían estaba despertando un enorme interés entre cientos de miles de personas en Twitter.

Por regocijo de todos, parece que hubo final feliz.

Last night on a flight home, my boyfriend and I asked a woman to switch seats with me so we could sit together. We made a joke that maybe her new seat partner would be the love of her life and well, now I present you with this thread.

— Rosey Blair (@roseybeeme) 3 de julio de 2018