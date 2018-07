El pleno del próximo jueves, un ensayo para la censura lagunera

“El resultado del pleno del próximo día 18. La votación que haga el Partido Popular y la resolución que salga aprobada será fundamental para una moción de censura”. Así lo reconocía ayer a DIARIO DE AVISOS el portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, para quien lo que se suceda en el debate de ese día, que versa precisamente sobre el estado del municipio, es fundamental para comprobar si la oposición está unida contra el equipo de gobierno que comandan José Alberto Díaz (Coalición Canaria) y Mónica Martín (PSOE).

Lo cierto es que, en el pleno del jueves pasado, ya se visualizó que corren malos tiempos para este pacto entre CC y lo que resta del grupo socialista lagunero, apenas dos ediles de los cinco iniciales. En aquella cita, un nuevo escándalo, el de la acaparación irregular por parte de CC y PSOE de todo el personal de confianza que puede contratar el Ayuntamiento a pesar de que apenas suman 9 concejales entre ambos partidos, exasperó a la oposición, que se unió contra el abuso. Por ello, sumaron fuerzas los seis ediles de Unid@s se puede, los cuatro del Partido Popular, los tres de Por Tenerife-Nueva Canarias y los dos de Ciudadanos. Una mayoría aplastante a la que hay que sumar a dos concejales no adscritos, Javier Abreu y Yeray Rodríguez, si bien su voto no cuenta en caso de una moción de censura.

Aunque se ha hablado de la posibilidad de una censura por parte de las fuerzas de izquierdas, la reiteración de los escándalos en el Ayuntamiento de La Laguna han terminado por convencer al Partido Popular, donde andan muy escarmentados tras lo sucedido en el Congreso. Allí, el PSOE no dudó en utilizar una censura para desplazar al Gobierno de Mariano Rajoy, sino que los populares presenciaron, con un profundo desagrado que no han olvidado, cómo CC se cambiaba de bando a última hora y se abstenía.

Fórmula

En cuanto a cómo dar forma a esa nueva mayoría, en las negociaciones se ha planteado una fórmula que recoge la Ley de Grandes Ciudades y que, por ahora, apenas se ha explorado en la política municipal, a pesar de tratarse de una medida que profundiza en la democratización de las administraciones locales.

Como la filosofía de dicha ley pasa por reproducir en los ayuntamientos un esquema de política parlamentaria, se permite que quien presida los plenos no sea la misma persona que el alcalde. El tema no es nada baladí, porque presidir los plenos municipales otorga un peso político considerable y, no nos emgañemos, una enorme proyección para quien ejerce ese cargo. Sería una suerte de presidente del ‘parlamento’ lagunero, frente al presidente del Gobierno (si se permite la licencia a modo ilustrativo) que sería el alcalde.

Esa dualidad en el liderazgo municipal es clave para que lleguen a un acuerdo fuerzas tan dispares en lo ideológico como son la que conforman la mayoría opositora en el Ayuntamiento de La Laguna. hoy más unida que nunca dado el hartazgo provocado por el equipo de gobierno de José Alberto Díaz.