Encarte: la creatividad analizada desde diversas áreas del conocimiento

TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra desde este miércoles y hasta el viernes la primera edición de Encarte, encuentro de creatividad, arte y educación. Este evento, promovido por el Cabildo de Tenerife, nace con el objetivo de promover el debate y reflexionar sobre el concepto de la creatividad desde diferentes áreas del conocimiento y reunirá a quince expertos de renombre internacional que abordarán en la Isla estos conceptos desde diversos campos que van desde el Arte a la Inteligencia Artificial, pasando por la Filosofía, la Educación artística, la Pedagogía, la Psicología y la Neurociencia. Encarte, que requería de inscripción previa, ya ha cubierto todas las plazas.

El escritor y pedagogo uruguayo Luis Camnitzer; la productora cultural y profesora de la Universidad Complutense, María Acaso; el filósofo y pedagogo José Antonio Marina; el experto en Inteligencia Artificial y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Gervás; la directora del área de Educación del Museo del Prado, Ana Moreno; la directora ejecutiva del Centro Botín y del Área de Educación de la Fundación Botín, Fátima Sánchez; el catedrático de Didáctica de la Expresión Plástica de la Universidad de Granada, Ricardo Marín; la profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y experta en Psicología de la Creatividad, Manuela Romo; el museógrafo, educador, docente e investigador mexicano, especializado en neuropsicologia y aprendizaje, Ricardo Rubiales; y la maestra y psicopedagoga, especialista en Inteligencia emocional, Inteligencias múltiples y didácticas para la innovación, Olga Martínez; intervendrán en este encuentro.

También formarán parte del mismo la crítica y comisaria de exposiciones especializada en arte contemporáneo y nuevas tecnologías, Karin Ohlenschläger; el profesor de Psicología Evolutiva y de Educación de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Rodríguez; la doctora en Bellas Artes y coordinadora de talleres del MuPAI, Noelia Antúnez; la licenciada en Bellas Artes, Máster de Investigación en Arte, artista y educadora en el MuPAI y el Museo del Prado, Sata García; y la responsable del departamento de Educación de TEA, Paloma Tudela.

Este encuentro permitirá además de esta reflexión sobre la creatividad un trasvase de conocimientos con la finalidad principal de que estos puedan repercutir directamente en todos los agentes interesados e implicados en este campo, desde profesionales de la Pedagogía y la Psicología, hasta profesores de los distintas etapas educativas, hasta los propios niños y adolescentes, pasando por los educadores y las familias, sin olvidar el ámbito de la educación especial

En una época dominada por una revolución tecnológica sin precedentes, la creatividad, la originalidad y la innovación se revelan como valores en alza de los que no nos podemos permitir el lujo de prescindir y para cuyo desarrollo la educación artística ha demostrado ser una excelente herramienta, capaz de compensar la tendencia de la sociedad contemporánea a producir individuos idénticos, con personalidades, conductas y modos de pensar muy parecidos entre sí. Para que los niños de hoy sean adultos libres, autónomos y creativos en el futuro, debemos facilitarles el contexto y los instrumentos para que busquen, experimenten y se arriesguen sin miedo a equivocarse.

< ► > José Antonio Marina. | DA

PROGRAMA

Miércoles 4 de julio:

16:30 horas: Presentación

17:00 horas: Conferencia de Luis Camnitzer, Hacia un socialismo de la creatividad.

18:00 horas: Conferencia de Olga Martínez, Creatividad en la escuela: Elegir con criterio y en condiciones emocionales adecuadas.

19:30 horas: Conferencia de Manuela Romo, El reto de una formación para la creatividad en el umbral del milenio.

Jueves 5 de julio:

9:30 horas: Conferencia de Antonio Rodríguez, Emocrea: La educación del corazón creativo ya está aquí.

10:30 horas: Conferencia de Ricardo Rubiales, Gramáticas del museo, notas sobre corporalidad, diseño museográfico y aprendizaje.

12:00 horas: Conferencia de Fátima Sánchez, El papel de la emoción en el proceso creativo: investigación, acción y resultados.

12:45 horas: Conferencia de Paloma Tudela, Espacio MiniTEA: descubrir y experimentar para ser creativos.

13:30 horas: Conferencia de Karin Ohlenschläger, La aportación del arte a la innovación educativa en la era digital.

17:00 horas: Conferencia de José Antonio Marina. El aprendizaje de la creatividad.

18:00 horas: Pablo Gervás. Creatividad universal y creatividad delegada: ¿cuál podría hacer una máquina?

19:30 horas: Mesa redonda moderada por Antonio Rodríguez, con las intervenciones de José Antonio Marina, Pablo Gervás y Manuela Romo, ¿Artificialmente humana o humanamente creativa? La naturaleza de la Creatividad debate.

Viernes 6 de julio:

9:30 horas: Conferencia de Ana Moreno, La creatividad de lo cotidiano

10:30 horas: Conferencia de Ricardo Marín, Creatividad y Artes visuales: las metodologías artísticas de enseñanza y de investigación en la escuela y en el museo.

12:00 horas: Conversación entre Luis Camnitzer y María Acaso: El arte es una forma de hacer, no una cosa que se hace (qué significa Art Thinking y para qué nos puede servir).

16:30 horas: Noelia Antúnez y Sata García, Creatividad infantil Vs Creatividad adulta. 3, 2, 1… Fight!

17:15 horas: Sesiones de talleres

Creatividad infantil Vs Creatividad adulta. 3, 2, 1… Fight!, a cargo de Noelia Antúnez y Sata García.

Ivaginar la educación artística del presente, a cargo de María Acaso.

Diseño museográfico para la creación de entornos de aprendizaje, a cargo de Ricardo Rubiales.

18:30 horas: Clausura “creativa” del encuentro.