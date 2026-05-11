El Auditorio de Tenerife ofrece un ‘Fetén Sinfónico’ para toda la familia

Serruchos musicales, sillas convertidas en flautas y melodías populares protagonizan Fetén Sinfónico, el espectáculo que la Sinfónica de Tenerife presenta esta semana junto al dúo Fetén Fetén, con la dirección de Ane Legarreta. La iniciativa incluye un concierto destinado al público familiar y general, que tendrá lugar este martes, 12 de mayo, desde las 19.00 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, y dos funciones didácticas para cerca de 3.000 escolares de la Isla, el miércoles.
El espectáculo, que invita a descubrir que la música puede surgir de cualquier objeto cotidiano, forma parte de la programación de la formación del Cabildo destinada a nuevos públicos. La propuesta apuesta por una aproximación cercana y participativa a la música orquestal, combinando creatividad escénica, tradición popular y humor visual.
“Es uno de esos conciertos que se ve con una sonrisa permanente”, destaca la directora Ane Legarreta, quien vuelve a colaborar con la Sinfónica de Tenerife en este proyecto. Legarreta, invitada habitual de formaciones como la Euskadiko Orkestra o la Orquesta Sinfónica de Navarra, subraya además el carácter visual y sorprendente del espectáculo: “Es un concierto para no parpadear, porque continuamente están ocurriendo cosas sobre el escenario”.
Fetén Fetén, proyecto creado por Jorge Arribas y Diego Galaz en 2009, reinterpreta la música tradicional y popular desde una mirada contemporánea, combinando instrumentos convencionales con otros poco habituales como el serrucho, el violín trompeta, la flauta silla de camping o el recogeval. A lo largo de más de mil conciertos, el dúo ha desarrollado un universo sonoro propio que mezcla ritmos populares, humor y creatividad escénica.
El repertorio reúne composiciones de Fetén Fetén, como Bolero para una tarde de septiembre, Vals para Amelia, Pasodoble del Patillas o Milonga Fetén, junto a la tradicional Rumba del topo. El programa incorpora arreglos orquestales de Miguel Malla, Ignacio Cantalejo, Diego Galaz y Pascual Piqueras, en una lectura contemporánea que combina tradición popular, creatividad escénica y sonoridades inesperadas.
Las funciones didácticas reunirán a alumnado de Secundaria de 39 centros de 14 municipios de la Isla. Se trata de una de las líneas de trabajo socioeducativo desarrollado desde hace décadas por la Sinfónica de Tenerife para acercar la música orquestal a nuevos públicos mediante formatos amenos, participativos y accesibles.
Las entradas para el concierto del martes están disponibles al precio único de cinco euros en el sitio web www.sinfonicadetenerife.es, por teléfono y en la taquilla del Auditorio de Tenerife (de 10.00 a 17.00 horas).