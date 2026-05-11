La muestra ‘Imago Naturae Macaronesicae’ llega a la Biblioteca Municipal de Icod

La Biblioteca Municipal de Icod de los Vinos acoge desde este lunes, hasta el 24 de mayo, la exposición Imago Naturae Macaronesicae, que forma parte de la programación del XXII Festival Encuentros en el Mar: Transculturalidades. A través de la mirada de los fotógrafos Tomás Rodríguez y Jesús Rodríguez, la muestra invita al público a reflexionar sobre la relación entre la biodiversidad única de las Islas y la huella de la presencia humana en sus entornos naturales.
El festival se vertebra en torno a la cultura como herramienta en favor de la diversidad, la igualdad, la tolerancia y la formación. Producido por Cauproges, cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y la colaboración de los ayuntamientos de Los Silos, Buenavista del Norte, Icod de los Vinos y Telde, el Club La Provincia y La Parte Baja.
NATURALEZA, TURISMO Y CONCIENCIA PATRIMONIAL
La muestra reúne un total de 14 imágenes donde cada autor aporta siete obras que capturan la esencia de la Macaronesia. El trabajo de Tomás Rodríguez y Jesús Rodríguez no se limita a la contemplación del paisaje, sino que documenta la interacción entre los ecosistemas endémicos y el fenómeno turístico. Esta narrativa visual busca evidenciar la vulnerabilidad del territorio, planteando la necesidad de un modelo de convivencia que priorice la conservación y la responsabilidad ambiental.
Al contrastar la belleza de las especies únicas de Canarias con escenas de la actividad humana, Imago Naturae Macaronesicae remite a la idea de que la experiencia del visitante puede y debe transformarse en una oportunidad para proteger el patrimonio. La exposición sitúa al espectador frente a la realidad de un destino que busca ser sostenible, reforzando la identidad cultural de las Islas desde el respeto a su memoria natural.