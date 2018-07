España debe dar un golpe en la mesa y superar a la anfitriona

La selección española de fútbol buscará dar un golpe en la mesa y mostrar por fin sus credenciales de aspirante para batir hoy en el Luzhniki de Moscú (15.00 horas/Telecinco) a la anfitriona Rusia, un rival ya no tan débil como parecía hace unas semanas, y clasificarse para los cuartos de final del Mundial.

Quince días después de debutar en el torneo ha llegado la primera hora de la verdad para el combinado nacional, que deberá lidiar con la complicación añadida de manejar la presión que supone el cartel de favorita pese a lo ofrecido hasta ahora y el hecho de enfrentarse a un rival que tendrá el plus de jugar en casa. Pero la triple campeona de Europa reúne la experiencia en sus filas para no asustarse ante cualquier ambiente adverso y ahora lo que necesita es recuperar su mejor versión futbolística. Sin ella, Irán y Marruecos ya hicieron daño y Rusia, con mejor imagen que la dada en toda su preparación, también aspira a hacerlo y poner fin a la racha de 23 partidos invicto.

Los rusos ya saben cómo pueden crear problemas a los de Fernando Hierro porque hace ocho meses empataron a tres goles en un amistoso en San Petersburgo, entonces con Julen Lopetegui en el banquillo, siendo capaces incluso de igualar un 0-2 en un choque que demostró las virtudes y carencias de unos y otros, similares a las ofrecidas en la primera fase.

Hierro no planea demasiados retoques en el once inicial pese a las dudas ofrecidas, sobre todo en los dos últimos encuentros, porque en el estreno ante Portugal el equipo supo reponerse al golpe del caso Lopetegui y dejar buen sabor de boca. Parece que Koke estará al lado de Busquets, uno de los poco puestos que más variación ha tenido hasta el momento. Después de confirmar a De Gea en la portería, éste es el único cambio que podría realizar, aunque el flojo estado de David Silva podría enviarle al banquillo y abrir la puerta a Lucas Vázquez, Marco Asensio o Iago Aspas. Sea cual sea el once, lo que no variará será el estilo que, a través de la posesión, buscará la portería de Igor Akinfeev. Isco ha sido el más entonado en este sentido y necesitará un mejor acompañamiento para que Diego Costa pueda hacer daño.

Rusia, por su parte, tendrá que decidir si quiere asumir la pelota y controlar el partido o preocuparse más de refugiarse de forma ordenada cerca de su área y de robar para lanzarse con velocidad. Los rusos han dejado buena imagen después de una preparación de dos años bastante discreta, aunque su grupo no era del todo exigente. Con todo, llega confiada tras sus sensaciones y por pasar por primera vez el primer corte de una Copa del Mundo desde que lo hiciese en 1986 todavía como la URSS. En ataque Rusia tiene la calidad de Golovin y el gol de Cheryshev, que ha aprovechado la lesión de Dzagoev, que ya se ha recuperado, y de Dzyuba, que pugna por ser el 9 junto a Smolov.

Croacia-Dinamarca

Las selecciones de Croacia y Dinamarca, invictas en este Mundial de Rusia, se enfrentarán (19.00 horas/Telecinco) por un lugar en cuartos, en un partido en el que el combinado balcánico parte como sensible favorito ante los nórdicos, con España o Rusia esperando.