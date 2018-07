Hierro: “Si tiene que haber responsabilidades, indudablemente yo me pongo a la cabeza”

El seleccionador español, Fernando Hierro, no ha despejado las dudas respecto a su continuidad al frente de la ‘Roja’ tras su eliminación en la tanda de penaltis en los octavos de final del Mundial de Rusia contra el equipo anfitrión, además de haber admitido que él se pone “a la cabeza” de lo que decida Luis Rubiales al respecto “si tiene que haber responsabilidades”.

“Seguir como seleccionador no es decisión mía, eso ahora es lo de menos. Desgraciadamente, lo más importante ha sido el resultado. Lo que más me importa son los chicos y la tristeza de nuestra afición, los chicos están realmente hundidos. Empatizamos con la gente que nos ha estado siguiendo. Yo me siento orgulloso de entrenar y haber entrenado a un grupo como éste”, dijo Hierro tras el partido ante los micrófonos de Mediaset.

“Veníamos a pelear por algo importante. Veníamos a intentar hacer algo importante. Ése era el pensamiento desde el primer día. Nada que reprochar a su compromiso, su esfuerzo, su solidaridad y su compañerismo. Ha sido un placer compartir con ellos tantas experiencias. Si hay algún reproche de alguien, es autocrítica mía; si alguien quiere entender que tiene que haber responsabilidades, indudablemente yo me pongo a la cabeza”, comentó el todavía entrenador de España.

Después, Hierro reiteró sus elogios hacia los jugadores de la ‘Roja’. “Yo tomo decisiones desde el primer día. El equipo se ha dejado el alma y la vida en el campo, con nuestras virtudes sabemos que es muy difícil estar 120 minutos atacando y atacando y atacando. El esfuerzo de los chicos ha sido bestial. Esto es un grupo de jugadores con buena mentalidad, al cual le agradezco su compañerismo y su esfuerzo; es un placer haberlos entrenado”, dijo.

“NO ME PARECE INJUSTA LA ELIMINACIÓN”

“No me parece injusta la eliminación. Ya dijimos que en la primera fase se tiene margen de error, pero a partir de octavos no. Ha sido una maravilla entrenar a estos jugadores. Nuestro objetivo era llegar muy lejos en el Mundial”, admitió Hierro de soslayo y antes de resumir la actitud de sus jugadores.

“No creo que España haya sido hoy incapaz de generar peligro. El equipo lo ha intentado por la derecha, por la izquierda… pero el Mundial es muy complejo. Hasta el empate, el equipo ha estado jugando muy bien y luego hemos empezado muy bien la segunda parte. Hemos minimizado las transiciones de ellos y los errores nuestros de los tres primeros partidos, mucho más compactos hoy. Pero no hay ningún reproche”, insistió.

El seleccionador español negó que la solución para hacer un segundo gol a Rusia pasase “por poner a mucha más gente” en el ataque. “Lo hemos intentado todo y sabíamos que, si llegábamos a la prórroga, tendríamos otro cambio. Pero todo ha sido por pequeños detalles, hemos llegado de un sitio a otro, con toda nuestra calidad… Pero se estaba viendo que era muy difícil atacar ante once nombres tan replegados. A pesar de eso, creo que hemos tenido ocasiones”, afirmó finalmente.