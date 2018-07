Hoy es el día más especial para el Teide

A veces los números son caprichosos, como hoy, 3 de julio de 2018, es decir, 3 del 7 del 18, o lo que es lo mismo: 3.7.18, que es, como todo buen tinerfeño sabe, la altura del Teide, el pico mas alto de España, el tercer volcán más alto del mundo y la cumbre más majestuosa de Canarias.

Hoy, con una fecha tan especial que no volverá a repetirse hasta dentro de un siglo, como homenaje, la red se está llenando de mensajes con distintos hashtags, pero con el Teide siempre como protagonista en el que ya empieza a llamarse día del Teide. Aquí recogemos algunos de ellos.

Chacho compartan fotitos del teide y tal, no me sean… vamos a sentirnos orgullosos de lo que tenemos (qué no es poco) a ver si lo hacemos viral #Teide3718

— RAÚL (@raulramos99) 3 de julio de 2018