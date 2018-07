Iker Undabarrena, único fichaje blanquiazul hasta la fecha, ya está en la Isla

Iker Undabarrena, único jugador fichado por el CD Tenerife hasta el momento, aterrizó en la Isla en la tarde de hoy, para mañana unirse al equipo en el día señalado por el club para llevar a cabo los pertinentes reconocimientos médicos.

Fue recibido por el director deportivo del club, Alfonso Serrano, y por el entrenador Joseba Etxeberria, verdadero culpable de que el ya exjugador del Athletic de Bilbao esté hoy en Tenerife: “Me comunican que hay interés del Tenerife en que venga y, conociendo a quien está de entrenador, ni me lo pensé. Que el entrenador te conozca y haber coincidido con él en Lezama ayuda mucho. Estoy muy contento de que crea en mí, en mis posibilidades, espero poder demostrárselo. No hemos podido hablar mucho, pero me dijo que hay un grupo joven y con ganas de hacerlo bien, esperemos poder demostrarlo”, dijo el jugador nada más pisar suelo tinerfeño.