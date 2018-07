La edificabilidad del suelo de la Refinería es la más alta de todo Santa Cruz.

A petición de Ciudadanos, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, compareció en la Comisión de Control del Ayuntamiento de Santa Cruz para explicar los trabajos que, desde su área, se están haciendo con el fin de llevar a la práctica el acuerdo firmado con Cepsa para recuperar los terrenos de la Refinería para la ciudad. Tarife avanzó que está pendiente de una reunión técnica para establecer la forma en la qué se va a abordar esta cesión. “A finales de julio mantendremos una reunión con la Refinería para analizar en el encaje en el planeamiento municipal”, detalló.

Este fue el único dato en claro que los grupos de la oposición sacaron de la comparecencia, ya que las dudas que sobre el mismo plantearon no obtuvieron respuesta. Así, uno de los puntos que Sí se puede puso sobre la mesa fue la “elevada edificabilidad” que le han otorgado a Cepsa en los terrenos que finalmente explotará la empresa después de ceder el 67% a la ciudad. “Desde nuestro punto de vista, nos parece excesivamente permisivo que el aprovechamiento sea de 1,1 metros cuadrados por metro cuadrado, por no decir desorbitado”, afirmó el portavoz de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila. El edil preguntó a Tarife si ese aprovechamiento contó con el visto bueno de los técnicos de Urbanismo, pregunta que no obtuvo respuesta.

El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, también se refirió al aprovechamiento urbanístico, llamando la atención sobre que “los 1,1 metros cuadrados por metro cuadrado de aprovechamiento es sobre la totalidad de los terrenos (573.000 metros cuadrados), pero si aplicamos el coeficiente a los que se queda Cepsa (180.000 metros cuadrados) es incluso mayor , pasa a ser del 3,3”. Estos aprovechamientos, por otra parte, ya venían recogidos en el Plan General del 92, aunque es cierto que desde hace años no se conceden en la ciudad coeficientes de edificabilidad tan altos, según explican a DIARIO DE AVISOS fuentes expertas en urbanismo.

Martín, al igual que lo había hecho antes Arcila, se alegró de la salida de la Refinería de la ciudad, lo que calificó como una “magnífica noticia”. Sin embargo, matizó que la industria se va porque no ha podido reactivar la actividad de refino y por el Plan de Calidad del Aire de Santa Cruz. “Se va, ademas, porque consigue una rentabilidad, legítima, con una operación inmobiliaria que le da una plusvalía que podemos calcular cercana a los 2.000 millones de euros”, afirmó el edil socialista. Martín además planteó dudas sobre la descontaminación de los terrenos y si la empresa ya ha hecho los estudios previos o sobre si se ha informado al Ministerio de Industria sobre el acuerdo, “teniendo en cuenta que la actividad de refino en Santa Cruz, hasta ahora, está considerada como reserva energética”.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Enrique Rosales, también hizo hincapié en el beneficio que obtiene Cepsa de este acuerdo: “No se trata de buenismo de Cepsa”, dijo. Añadió que, por otra parte, “las dotaciones de las que hacen gala desde el equipo de gobierno ya vienen recogidas en el Plan General, no están aportando nada nuevo”.

Tarife contestó a las críticas señalando que Cepsa cede suelo a la ciudad en mayor porcentaje del que está obligada y que, por tanto, quien gana de verdad es Santa Cruz. “Tenemos el 67% del suelo a coste cero”, dijo. Añadió que aún está por decidir si las actuaciones que se van a desarrollar en este espacio se incluirán dentro del Plan General a través de una modificación o se remitirán a un plan especial. Invitó a la oposición a avanzar juntos en lo que definió como el proyecto que “convertirá a Santa Cruz en la capital del Atlántico”.

CC, a la oposición: “El anuncio los ha cogido con el pie cambiado”

El portavoz de Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, acusó a la oposición de valorar lo que su juicio es “una gran noticia” “con la boca pequeña”. “Los ha cogido con el pie cambiado y no saben cómo hincarle el diente para criticarla”, les espetó el edil de CC. Díaz-Estébanez lamentó que vieran problemas en todo y criticó abiertamente que no consideraran que el anuncio hecho fuera una buena noticia. Tarife también defendió el trabajo del equipo de gobierno y acusó al PSOE de haber querido hacer “una operación inmobiliaria” en el Suroeste con el PGO, a diferencia de lo anunciado por CC y PP con Cepsa n