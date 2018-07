La llegada rodando de Neymar a Brasil, el ‘meme’ más celebrado del Mundial

La eliminación de la selección de Brasil es ya otra de las sorpresas dejadas por este atípico Mundial, en el que han caído antes de lo esperado Argentina, España, Portugal, Colombia y Alemania, antaño serios aspirantes a ganar la copa del mundo.

La actuación en distintos partidos del líder de los brasileños, Neymar Jr., ha levantado críticas en los seguidores de todos los equipos que se enfrentaron a Brasil y también entre quienes esperaban algo más del supuesto futuro Balón de Oro. Piscinazos, gestos exagerados, pérdidas de tiempo y filigranas a veces innecesarias que no solo enfadan a los rivales, sino que siembran la antipatía de muchos aficionados.

Ahora que Brasil está fuera muchos atribuyen al propio Neymar el dudoso honor de ser el jugador que ha conseguido que medio mundo se alegre de esa eliminación.

Los mexicanos especialmente han celebrado la derrota de Brasil ante Bélgica, ya que sufrieron como nadie las pérdidas de tiempo y las sobreactuadas caídas del astro del PSG. Las redes, por supuesto, se han llenado de memes haciendo burla del amargo trago que ha tenido que digerir Neymar, que seguro no esperaba no llegar siquiera a semifinales.

Neymar and Brazil rolling all the way home pic.twitter.com/vT6ppZP5jS

— Bleacher Report (@BleacherReport) 6 de julio de 2018