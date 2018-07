Las lluvias torrenciales dejan al menos 46 muertos y 48 desaparecidos en Japón

Al menos 46 personas han muerto y 48 se encuentran desaparecidas en Japón por las lluvias torrenciales, que azotan la parte central y suroccidental del país, según el último balance de las autoridades correspondiente a las 19.00 hora local de este sábado (12.00 hora peninsular española) y recogido por la cadena de televisión pública NHK.

En la provincia de Hiroshima, la más afectada, se ha confirmado la muerte de al menos 22 personas y hay 23 desaparecidas, según ha informado la cadena NHK. En la prefectura de Ehime son 18 los muertos y 9 los desaparecidos. También hay fallecidos en Okayama, Hyogo, Kioto, Shiga y Fukuoka.

Más de 4,7 millones de personas han recibido aviso de evacuación de sus hogares mientras la Agencia Meteorológica de Japón mantiene sus advertencias meteorológicas especiales en cuatro prefecturas en el oeste de la mayor isla de Japón, Honshu, instando a la vigilancia contra deslizamientos de tierra, ríos crecientes y fuertes vientos en medio de lluvias de alcance “histórico”.

El secretario jefe del Gabinete, Yoshihide Suga, ha confirmado que alrededor de 48.000 policías, bomberos y miembros de las Fuerzas de Autodefensa de Japón respondieron a las solicitudes de ayuda. El Gobierno ha advertido además de que la cifra de fallecidos podría aumentar.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha ordenado ya a sus ministros que colaboren con las autoridades locales para paliar los daños causados por las lluvias. Abe ha calificado de “muy grave” la situación y ha ordenado movilizar a todo el personal de los servicios de emergencia.

El clima también golpea a la industria. Algunos fabricantes de automóviles han paralizado la producción debido a que la lluvia y las inundaciones han interrumpido las cadenas de suministro y ponen en peligro la seguridad de los trabajadores, dijo la agencia de noticias Kyodo.

La automovilística Mitsubishi Motors Corp ha detenido las operaciones en una planta porque no le han llegado las piezas, según Kyodo. Mazda, por su parte, ha detenido las líneas de producción en dos plantas para que los empleados no tengan que viajar en condiciones peligrosas.

Rescue efforts under way as 50 people go missing after torrential rains trigger floods and landslides in Hyogo, Fukuoka Kyoto, Nara and Hiroshima, Japan, killing at least 38 people and critically wounding four others https://t.co/trCFHNwsUn pic.twitter.com/37bRIWH0as

— Bali Promotion Center💅 (@translatorbali) 7 de julio de 2018