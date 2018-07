La Guardia Civil investiga un presunto caso de abuso sexual a una mujer de 27 años en la isla de La Palma a la que, según su propio relato, dos sujetos sorprendieron cuando entraba en su coche el jueves de madrugada, metiéndola en el asiento trasero y obligándola a practicar felaciones a ambos. Al cierre de esta edición, la Guardia Civil no había practicado ninguna detención, aunque sí había identificado a los dos hombres.

El pasado jueves, I. G. cumplía 27 años. La joven tinerfeña, que reside en La Palma desde hace solo cinco meses, decidió salir a tomar unas copas en una zona de ocio nocturno de Los Cancajos, Breña Baja, para festejar esta fecha. Todo se torció cuando alrededor de la una de la madrugada decidió marcharse a casa al sentirse indispuesta. Al subirse a su vehículo, siempre según su relato, fue presuntamente forzada por dos hombres, que la obligaron a sentarse en la parte trasera del coche, donde la obligaron a realizar dos felaciones y donde sufrió tocamientos contra su voluntad.

Este es el relato a grandes rasgos de los hechos denunciados por esta joven y recogidos tanto en la denuncia que presentó ante la Guardia Civil la mañana del viernes, acompañada por su novio, como en la conversación mantenida ayer con DIARIO DE AVISOS. La Guardia Civil ha confirmado que está investigando el caso a raíz de estos hechos, a partir de los cuales se tomaron muestras de ADN, además de realizar un barrido para encontrar huellas en el vehículo donde se produjeron los hechos. La joven, que se encuentra bajo tratamiento médico por ansiedad, señala que solo con uno de los dos presuntos agresores habló aquella noche.

“Me fui al coche y cuando me subí, todavía no había cerrado la puerta, aparecieron detrás de mí”. Asegura que en ese momento “me metieron en el coche y me obligaron a hacerles una felación”. Todo sucedió en la parte de atrás del vehículo, según su relato. “Cada uno se sentó a un lado y me obligaron a hacerles una felación. Me dijeron claramente: Nos la tienes que chupar. Mientras hacía eso, el otro me manoseaba por todos lados”, relata. Sin embargo, señala que en un momento determinado, “no sé lo que pasó, que decidieron salir del coche, y se fueron de nuevo como para la discoteca”. Fue en ese instante cuando aprovechó para avisar a su novio para que “me ayudara porque estaba mal”.

Asegura que puso resistencia. “Hubo forcejeos, que me dejaron las marcas”. En su relato explica que “hubo un momento en que me quedé en shock, que no sabía qué me estaba pasando ni por qué. Cuando me encontró -en referencia a su pareja-, estaba casi muerta, desmayada”.

Está convencida de que le pusieron algún tipo de sustancia en su bebida y de ahí el malestar que le obligó a retirarse. Su novio comenta que “cuando llegué, estaba la puerta del piloto del coche y la de atrás abiertas. Ella estaba echada atrás y mi reacción fue intentar reanimarla, porque estaba como muerta”. La joven tinerfeña también denunció el robo de su cartera, en la que llevaba 500 euros (efectivo que portaba porque acababa de cobrar), y el teléfono móvil.

La joven ha compartido esta experiencia en Facebook. Asegura que con esta decisión no busca protagonismo alguno, sino “intentar concienciar de que estas cosas pasan aquí, no solo en la tele y, sobre todo, porque soy madre y nuestros niños están sueltos”.

“Si me pasa a mí, le puede pasar a otras personas”. Durante la conversación con este periódic, la joven llora y su novio, que también se emociona y que se siente culpable, porque “la animé a salir porque yo trabajaba y porque no quería que pasara el día de su cumpleaños metida en casa”, la consuela. La víctima asegura que necesitará ayuda, ya que “no puedo quedarme sola en casa y me siento muy insegura”, mientras expresa su deseo de que “los detengan”.