“No es nada fácil ser jefe, padre, esposo y, a la vez, crítico”

Francisco Ortíz Alonso es de esos empresarios con experiencia, no antiguos o viejos. Le gusta ser el primero en llegar a la empresa y el último en marcharse. Sabe el nombre de casi todos los más de 100 empleados del grupo y es consciente de que sus trabajadores son el mejor capital que tiene. Aún conserva el primer coche con el que comenzó a repartir desde el garaje de su casa hace más de 25 años. Hoy el grupo Orthidal es una empresa dedicada a la importación y distribución de productos de hostelería y pastelería, con más de 10.000 clientes distribuidos por toda Canarias, lo que la ha convertido en una de las empresas líderes del sector. Y es que, desde sus humildes comienzos en 1992 Orthidal S.L. ha apostado por un trato personalizado y de calidad para todos sus clientes. Creando un vínculo entre ellos para una mejor respuesta a sus necesidades.

-Mucho han cambiado las cosas desde que usted empezó en el garaje de su casa…

“Ya le digo. Empecé de niño detrás del mostrador de la tienda de mis padres en Vecindario (Gran Canaria). Iba compaginando mis estudios con ayudar a mis padres y después ya entré a trabajar en una empresa y después me hice autónomo cobrando en función de lo que vendía. Todavía recuerdo mi primer sueldo que fue de 60.000 pesetas. Pero más adelante decidí irme por mi cuenta y vendí un Mercedes que tenía para pasear y, la mitad de lo que me dieron por el coche lo dediqué a comprar mercancía, y la otra mitad a dar la entrada para un Toyota Hiacer matrícula 3610AZ…”

-¿Se acuerda de la matrícula?

“Claro y todavía lo tengo. El único que lo puede tocar es un empleado que lleva conmigo más de 25 años. Con ese coche empecé en el garaje de mi casa, donde acumulaba la mercancía y repartía como Francisco Ortíz Alonso. Más adelante registré Orthidal, que son los apellidos de mis hijos Ortíz Hidalgo, y tuve que alquilar los garajes de mis vecinos. Mi hermano vino de la mili y me pidió si podía trabajar conmigo y después vinieron más empleados. Como vi que se me estaba quedando pequeño me fui al Polígono de Arinaga. No había nada, aquello era un barranco. Compré una nave y, si le digo la verdad, estuve 15 días malo del estómago. Me costó, creo, 33 millones de pesetas, pero sólo en pesar que tenía que ir pagando eso…todo lo que comía me sentaba mal. Pero mire, empecé a rodearme de buena gente y buenos empleados y ahora mismo somos más de 100 trabajadores entre Frio Ortiz y Orthidal, que son las dos sociedades. Frio Ortíz, nació hace 21 años cuando me dieron la concesión de Helados Frigo para Gran Canaria”.

-¿Y la crisis? ¿Pasó de largo o la sintió?

“Si claro porque fíjese, con la crisis también empezó la moda del todo incluido en los hoteles, porque la gente, al tener menos presupuesto, cuando se podía permitir unos días de vacaciones ya venían con todo pagado para no tener gastos extras, y el cliente no salía del hotel ni a beber agua. De ahí que desde entonces en los hoteles la fruta esté pelada en los buffets. La gente se llevaba la fruta para aguantar… Yo estaba más o menos estable. Tuve que parar un tiempo una inversión de una parcela de más de 100.000 metros cuadrados hasta que se pudo avanzar. Estaba sólo en la Isla de Gran Canaria, aunque teníamos algún cliente puntual en Tenerife y Fuerteventura. Fue justo la época en la que empecé a mirar un poco más allá de la Isla, pero tenía dos hijos y me hizo pensar porque no sabía si, al final, ellos querrían trabajar con la empresa o se iban a dedicar a otra cosa. Tampoco los iba a obligar. Le di muchas vueltas a la cabeza”.

-Pero al final optaron por quedarse en la empresa ¿no?

“Si, si. Los dos Sonia y Javier, están en la empresa. En realidad yo no hice la empresa por ellos. Lo hice porque era mi momento y después creas una necesidad de mantener la casa, a los hijos, los estudios y, sobre todo, cuando vas teniendo empleados también te sientes responsables de ellos y de sus familias. Por eso le digo que cuando tomas una decisión como la de expanderte, piensas en todo eso. Es inevitable. Mire, yo me sé el nombre de pila de casi todos mis empleados y, en la empresa, me considero uno más. Sé de sus problemas e intento ayudarles. Las nóminas tiene que ser lo primero siempre en una empresa; el resto puede esperar, pero no puedes decirle a un empleado que ha estado todo el mes trabajando y entregado, que le pagas más tarde o el mes siguiente”.

-Sin embargo, mucha gente piensa que los empresarios son unos explotadores y solo piensan en ellos.

“Bueno, habrá de todo. Hay empleados que ven la empresa como algo suyo, y trabajan para que le vaya bien porque así le irá bien a ellos; y otros, que ven la empresa como algo transitorio. Mire, el empleado más viejo de la empresa empezó casi conmigo. Ya tiene nietos y empezó soltero, se casó, se separó, y se volvió a casar. Y ya es abuelo. Lleva conmigo más de 27 años. De hecho, yo no lo veo ya como una empleado. Por eso yo no puedo quedarme parado cuando sé que él o algún otro empleado tiene un problema. Por eso le digo que, depende de a quién pregunte, le dirá una cosa u otra. Yo, desde luego, presumo de mis empleados. Si hay algún empresario que habla mal de sus empleados porque no son buenos o no le responden, pues que los despida. Yo solo tengo empleados buenos”.

-¿Y sus hijos, también son empleados buenos?

“Bueno, no es fácil ser el jefe, y a la vez padre y esposo, además de ser crítico. Pero si todos vamos madurando, somos conscientes de que las decisiones que tomamos nunca son para hacer daño, al contrario. Cuando se defiende con uñas y dientes una idea es porque se cree en ella y porque le interesa que el asunto salga adelante, porque a buen seguro que si el tema no interesa, no los defiende tan intensamente”.

-Ahora han decidido expandirse y llegan a Tenerife. ¿Es el momento?

“Sí. Llegamos a un acuerdo con una empresa de aquí y estamos cerrando ya el proceso de transición. Tenerife es un sitio que me encanta. Disfruto haciendo la ruta del vino y aunque los políticos quieran enfrentarnos y sacar, cada vez que pueden, el pleito insular, yo creo que la gente no está por la labor. Yo tengo mucha ilusión, desde luego, por venir a la Isla. La nave va a estar en el Polígono El Mayorazgo y empezaremos con 17 empleados, esperando que la cosa vaya bien y aumentemos a más en el sector de la hostelería”.

-¿Qué le recomienda a los jóvenes que quieren empezar por su cuenta como hizo usted?

“Los jóvenes están mejor preparados ahora que antes. Por las circunstancias que sean; porque nuestros padres no podían darnos lo que nosotros ahora sí podemos darle a a nuestros hijos. Por eso, cuando yo veo a chico joven, con ilusión y con ganas , le digo: trabajo y sacrifico, y que sepa que los autónomos somos las personas más sanas de la tierra, que trabajan 26 horas al día. Y si sale bien, llegará algún momento en el que podremos trabajar 18 horas”.

-Sus hijos también son jóvenes ¿les ha recomendado algo? ¿les ha dado algún consejo?

“Mi hija Sonia está en la parte administrativa, y Javier lleva todo el departamento comercial y, poco a poco, va conociendo todos los departamentos, porque se trata de que aprenda a gestionar. Yo espero que la empresa siga siendo una empresa familiar cuando yo no esté aquí y que, cuando me den nietos, que por ahora no los veo muy animados, éstos también sientan la empresa como suya”.

-Para preparar todo eso existe un protocolo familiar, muy recomendado para las empresas familiares.

“Sí, lo sé, llevo dándole vueltas a la cabeza a este asunto, pero es difícil, aunque estamos de acuerdo todos en que hace falta y es necesario. Mi ilusión es que cuando sea (más) mayor vea a mis hijos y mis nietos, cada uno en su puesto de responsabilidad en la empresa y que ésta no se pare nunca. Mi hijo lleva viviendo la empresa desde pequeño. Cuando estaba estudiando, en verano venía a repartir. Antes me preguntaba si le había dado algún consejo, pues mire yo lo único que le pido es que sea humilde, honesto y noble y, sobre todo, que trabaje. Aquí no se regala nada a nadie y que trate a los empleados y clientes con respeto, porque depende del paraguas que tengas, te mojarás más o menos”.

EL PERFIL

Orthidal

El nombre Orthidal está compuesto por los apellidos de sus hijos Ortiz e Hidalgo. Su mujer María del Pino Hidalgo y sus dos hijos, Sonia y Javier, también están muy volcados con el negocio familiar.

Coche

Francisco aún conserva el vehículo con el que empezó a repartir desde el garaje de su casa: un Toyota Hiacer matrícula 3610AZ.

Nietos

Javier y Sonia aún no le han dado ningún nieto, bromea diciendo que no los ve muy animados, pero su mayor ilusión es ver a sus nietos también trabajando en la empresa.

Consejo

Francisco se siente un empresario con experiencia y por ello aconseja a su hijo que sea honrado, humilde y honesto y que trabaje porque, afirma, “no se regala nada a nadie”.