Penélope Cruz y Antonio Banderas, nominados a los Emmy 2018

Penélope Cruz y Antonio Banderas están entre los nominados a los Emmy 2018 que como cada año entrega la Academia de Televisión de Estados Unidos por sus interpretaciones como Donatella Versace y Pablo Picasso.

Banderas está nominado al premio al mejor actor protagonista en una miniserie o película para televisión por su papel en la producción de National Geographic Channel Genius: Picasso. Los rivales del malagueño en la lucha por el Emmy son Beneddict Cumberbatch (Patrick Melrose), Darren Cris (American Crime Story: Versace), Jesse Plemons (Black Mirror), Jeff Daniels (The Looming Tower) y John Legend (Jesus Christ Superstar Live in Concert).

Por su parte, Penélope Cruz ha conseguido la que también es su primera nominación a los Emmy por su encarnación de Donatella Versace American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace. La actriz madrileña opta al premio a mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión. Sus rivales serán su compañera Judith Light, Adina Porter por American Horror Story: Cult, Merritt Wever por Godless, Letitia Wright, por Black Museum de Black Mirror y Sara Bareilles por Jesus Christ Superstar Live In Concert.

Nominaciones de drama y comedia

La favorita, Juego de Tronos, que volvía a la competición tras un año de ausencia, ha demostrado que su última temporada no ha convencido tanto a los académicos, ya que a pesar de arrasar en los apartados técnicos y como serie de drama (y amasar 22 candidaturas), han olvidado a sus dos protagonistas: Kit Harrington y Emilia Clarke.

Sus rivales serán El cuento de la criada (ganadora del año pasado), The Crown, Westworld, Stranger Things, This is us y la última temporada de The americans, una de las joyas de la crítica y que históricamente ha sido olvidada, pero que con su despedida ha convencido y logrado también menciones para sus dos actores protagonistas.

En las categorías de comedia, y ante la ausencia de la vencedora de todas las ediciones anteriores, Veep, el premio se decidirá entre Atlanta, Black-ish, Barry, Glow, Curb your enthusiasm, Sillicon Valley, Unbreakable Kimmy Sxhmidt y The marvelous Mrs. Maisel, ganadora del Globo de Oro y favorita esta ocasión.

Samira Wiley y Ryan Eggold fueron los encargados de anunciar la lista de nominados para unos galardones que premian las mejores series estrenadas, al menos en la mitad de su temporada, entre 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018.

La gala entrega de los Emmy 2018 tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Angeles y será retransmitida en directo por la cadena NBC. En España la ceremonia se podrá ver en exclusiva en Movistar+.