Pestana garantiza que La Palma no perderá ningún recurso del Fdcan

El presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, está convencido de que la Isla no va a perder dinero del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) correspondiente a la anualidad de 2017 debido a las dificultades de justificar buena parte de las inversiones antes del próximo día 31. “No se van a perder fondos porque ambas instituciones, Gobierno y Cabildo, estamos en la búsqueda de soluciones. En eso coincidimos y estamos seguros de que no se va a perder ningún recurso”, recalcó.

Pestana salió así al paso de las manifestaciones realizadas por el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, sobre la urgencia con la que instaba al Cabildo para que clarificase los proyectos y la financiación que no podría sacar adelanto dentro del plazo previsto para autorizar así una prórroga hasta el mes de octubre y adjudicar a los ayuntamientos, vía subvención, aquellas iniciativas que no se pudieran materializar.

El presidente del Cabildo adelantó que habrá próximamente una convocatoria de la mesa de seguimiento del Fondo de Desarrollo de Canarias, que “nosotros también estábamos solicitando, y ahí hablaremos de las acciones que está emprendiendo el Cabildo de La Palma, de aquellos proyectos que van con o sin retraso, y se adoptarán las medidas que se consideren necesarias”. Anselmo Pestana aseguró que la Corporación insular no quiere ningún tipo de enfrentamiento con el restos de las administraciones públicas implicadas en el desarrollo de este programa, como son el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, “sino, como siempre, colaborar”.

En esta línea, destacó el “entendimiento muy franco” que ha alcanzado con los ayuntamientos en las comisiones que se han llevado a cabo sobre el desarrollo del Fdcan. Con todos, “a excepción de uno”, dijo, aunque no quiso concretar a qué municipio se refería. Un consenso por el que aseguró que apuestan también con el Gobierno canario.

Pestana no avanzó aún las medidas que se adoptarán para que La Palma no pierda los recursos de las obras que no haya tiempo para justificar en los plazos previstos, y añadió que el Cabildo sigue sacando adelante licitaciones de obras del Fdcan y próximamente también adquirirán terrenos para la ejecución de proyectos previstos en el programa.

El presidente recordó que en 2016 también hubo muchísima polémica sobre las obras del Fdcan y al final lograron justificarlas. “Vamos a seguir con este trabajo intensamente, nunca buscando el enfrentamiento, sino el entendimiento”, insistió.